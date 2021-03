Projeto do Instituto Myra Eliane que capacita professores sobre valores humanos chega em Maracanaú

No contexto de ensino remoto forçado pela pandemia de Covid-19, com professores e alunos cada vez mais desgastados psicologicamente, desenvolver competências socioemocionais se torna ainda mais urgente para manter o equilíbrio da convivência escolar. Nesse sentido, o Instituto Myra Eliane inicia na próxima semana uma nova etapa do projeto Valores Humanos, que capacita educadores sobre valores universais como paz, verdade, amor e não violência.

Nessa etapa, o projeto vai formar profissionais da educação da rede pública de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. “O projeto se baseia na formação em valores na primeira infância, compreendendo a possibilidade da construção de uma educação integral que ajuda no despertar da amorosidade, da cidadania e da formação de uma personalidade íntegra”, detalha o diretor pedagógico do Instituto Myra Eliane, Vinícios Rocha.

Em parceria com o Ministério Público do Ceará (MPCE), O Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil e as prefeituras de 14 municípios cearenses, a capacitação costumava ocorrer presencialmente ao longo de uma semana inteira. Devido à pandemia, o modelo pedagógico, porém, teve de passar por reformulações para além da plataforma de treinamento.

As aulas, agora, são virtuais, e focam, também, no suporte socioemocional aos professores. “As websalas têm como temática o cuidar de si e o cuidar do próximo, assim, fazendo com que esses valores [citados no início da matéria] aconteçam, floresçam”, diz Vinícios. E, no processo de cuidar de si, são acolhidos e tratados os próprios profissionais da educação.

“O entendimento que temos é que essas pessoas também estão passando por um processo de dificuldades, de dores, de luto. Então, o princípio da websala se baseia no cuidado humano, na escuta sensível do outro, na troca de saberes e de informações, na sugestão de atividades que possam, primeiro, ser trabalhadas com o professor e sua própria família, pra que, depois, possam estender às famílias e crianças que estão na atividade remota”, explica Vinícios.

Metodologia

Na metodologia da capacitação, há três momentos: acolhimento, aperfeiçoamento e aplicação de atividades de maior complexidade. Geralmente, cada aula dura entre 2h e 2h30 e mescla momentos de partilha e leitura com contações de histórias, meditações, exercícios de respiração, dentre outras atividades.

De acordo com Vinícios, os encontros propiciam aos educadores a “percepção de que não estão sozinhos, o cultivo de temperança e a crença de que dias melhores virão, além de capacitá-los para, também, realizar atividades de acolhimento e de trabalho com a autoestima das famílias das crianças. O impacto tem sido bastante positivo”, garante o diretor.

Municípios

O projeto Valores Humanos atende a cerca de 400 unidades educacionais e é aplicado em 14 municípios cearenses: Aquiraz, Brejo Santo, Cascavel, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Milagres, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante e Várzea Alegre. Já formou mais de três mil profissionais da educação, beneficiando em torno de 40 mil crianças da rede pública.