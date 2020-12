Professor universitário coleciona 380 Papais Noéis em casa, no bairro Varjota

Uma paixão com início na infância, que perpassou a juventude e permanece até hoje. Aos 68 anos de idade, o professor universitário Fernando Cunha exibe com orgulho a sua coleção de Papai Noel. São 380 bonecos, com a figura de um dos principais símbolos do Natal.

Fernando se orgulha da coleção mantida por ele e a esposa na residência do casal, no bairro Varjota, em Fortaleza. Segundo o colecionador, o primeiro item foi um presente quando ele tinha 10 anos de idade.

De lá para cá, a cada viagem a família sempre busca adquirir um novo Papai Noel. O interesse do professor pela figura também rende a ele muitos Papais Noéis como presente dos amigos.

"Eu acreditei em Papai Noel até os 16 anos. Eu acho muito massa, muito legal. Me sinto até mais novo colecionando, me sinto feliz e gratificado das pessoas sorrirem com os bonecos. O objetivo é esse também, fazer as pessoas felizes com isso", disse.

Esperança

A coleção inclui itens decorativos com o rosto do 'bom velhinho', como toalhas, almofadas e até mesmo na rede do professor. Neste ano, os bonecos ganharam um adereço especial: a máscara individual de proteção, em alusão à pandemia da Covid-19.

"Para mim, Natal é ter esperança, ter ânimo, praticar caridade. Fazer o bem sem esperar receber, sem ostentação. Esses são exemplos de Jesus. O Natal é isto", concluiu Fernando Cunha.