Prefeitura de Fortaleza inicia entrega de kits de alimentação para alunos da rede pública

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, nesta terça-feira (23), a entrega da segunda etapa dos kits de alimentação aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino no ano letivo 2021. Ao todo, o benefício, correspondente ao mês de março, será entregue a 237,5 mil estudantes.

O objetivo da ação é de complementar a alimentação dos alunos durante a suspensão das aulas presenciais e início das atividades remotas em razão da pandemia de Covid-19. O benefício, individual, é assegurado a todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), contemplando creches conveniadas, Centros de Educação Infantil e escolas.

Conteúdo do kit de alimentação

Cada kit contém uma bandeja com 12 ovos, além de um quilograma (kg) de açúcar, dois kg de arroz branco, um pacote de macarrão espaguete, um pacote de biscoito, um kg de feijão, uma garrafa de óleo de soja, um kg de sal, um kg de farinha de mandioca e um pacote de farinha de milho. Juntos, os gêneros alimentícios ofertam carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais aos estudantes, reforçando a imunidade e o desenvolvimento deles.

Foram utilizados recursos do Município e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) — R$ 5,66 milhões e R$ 3,39 milhões, respectivamente — para a aquisição dos kits na etapa atual. Ao todo, o investimento é de R$ 9 milhões.

Entrega

A distribuição dos kits ocorre nas unidades de ensino mediante agendamento, conforme o prefeito José Sarto (PDT), da "maneira que aconteceu no início do mês de março". Assim, as famílias devem aguardar que a escola entre em contato informando dia e horário para a retirada dos kits, evitando aglomerações.

Os pais, ao chegarem às escolas, receberão orientações para limpeza das mãos com água e sabão ou álcool em gel, bem como serão direcionados a manter distanciamento entre as pessoas durante a entrega. Tais protocolos sanitários também deverão ser tomados pelos profissionais da Educação envolvidos na ação.

"Minha palavra é de agradecimento aos trabalhadores da Educação, que estão fazendo esse trabalho dedicado. É um kit que tem dez itens e que representa mais de 2.300 toneladas de alimentos entregues para nossos alunos. Muito obrigado a vocês que estão na linha de frente distribuindo os kits, em mais de 500 unidades que temos em Fortaleza, para a proteção e segurança alimentar dos nossos alunos", ressaltou o prefeito.