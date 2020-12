Praia de Iracema está cercada por grades para barrar aglomeração

A instalação de grades na Praia de Iracema para evitar aglomerações foi finalizada no início da tarde desta quinta-feira (31). O trecho do calçadão entre a Rua Arariús e a Avenida Barão de Studart está com grades bloqueando o acesso à faixa de areia da "Praia dos Crush", Aterrinho e Aterro.

O trabalho começou na quarta-feira (30), quando também teve início a operação de fiscalização da região.

Poucas pessoas foram vistas na área do calçadão nesta quinta. Apesar disso, equipes da Polícia Militar e fiscais da prefeitura estavam em vários pontos da praia desde cedo. Um caminhão da PM está posicionado ao lado da Estátua de Iracema Guardiã. Fiscais estão de plantão entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Barão de Studart.

Os agentes de fiscalização vão trabalhar em regime de revezamento até 1h do dia 1º de janeiro. De forma preventiva, eles evitam que sejam montadas barracas de venda na Praia de Iracema e que haja demarcação de lugares na praia.

Legenda: Operários da Agefis retomaram na manhã desta quinta-feira os trabalhos de colocação de grades na faixa de areia da Praia de Iracema para evitar aglomerações Foto: Wânyffer Monteiro/SVM

Fluxo de veículos

Além da orla, o trecho que compreende a Rua Ariús e a Av. Barão de Studart nas avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão também sofre interdição pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Os condutores que precisarem seguir em direção ao Porto do Mucuripe deverão trafegar pelas avenidas Ildefonso Albano e Monsenhor Tabosa. Já para o fluxo contrário, isto é, com destino à Barra do Ceará, o órgão orienta o uso das avenidas Abolição, Barão de Studart e da Rua Deputado Moreira da Rocha.

A previsão da AMC é que as barreiras sejam retiradas das vias às 2h do dia 1º de janeiro. Ao todo, 144 agentes estarão envolvidos na operação.

O monitoramento da área terá ainda apoio operacional de 199 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), ligada à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).

Pontos de Atuação da GMF:

01 - Espigão Rui Barbosa

02 - Espigão João Cordeiro

03 - Beira-Mar x Barão de Studart

04 - Beira-Mar x Fco. Dias Ribeiro

05 - Beira-Mar x Rui Barbosa

06 - Historiador Raimundo Girão (em frente ao Ideal)

07 - Historiador Raimundo Girão x Camocim

08 - Historiador Raimundo Girão (entre Carlos Vasconcelos x Fco. Virgílio)

09 - Historiador Raimundo Girão x Barão de Aracati

10 - Historiador Raimundo Girão x Idelfonso Albano

11 - Beira-Mar x Idelfonso Albano

12 - Beira-Mar (em frente ao Hotel Brisa da Praia

13 - Beira-Mar x Espigão João Cordeiro

14 - Calçadão em frente ao Espaço Cultural Belchior

15 - Calçadão em frente à Casa Digital

Foto: José Leomar

Legenda: Um total de 144 agentes estará na operação Foto: José Leomar/Sistema Verdes Mares

Legenda: A movimentação foi tranquila na faixa de areia da Praia de Iracema na manhã desta quinta-feira Foto: Wânyffer Monteiro/SVM

Reforço

Já de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), cerca de 350 profissionais darão apoio complementar com patrulhas em viaturas, motocicletas, bicicletas e cavalos. No aterro da Praia de Iracema, a Polícia Militar deslocará uma Plataforma de Observação Móvel (POE), veículo que dispõe de 14 câmeras em uma torre elevada de 15 metros de altura, para fixar base na área e servir como ponto de apoio das equipes. A área também será observada pelo sistema de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A operação terá fiscalização aérea com uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS. Serão 11 tripulantes por dia atuando do dia 29 de dezembro de 2020 até o dia 3 de janeiro de 2021, totalizando 66 profissionais nos seis dias de atuação.

Ainda na orla, o Corpo de Bombeiros disponibilizará um bote de salvamento e uma moto aquática para evitar que a população tenha acesso à praia. Ao todo, 17 bombeiros do quartel do Mucuripe e do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) no Moura Brasil estarão no local.

Em relação à frota de ônibus, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que em função da queda na demanda por causa do cancelamento das festas de Réveillon, o contingente está programado para "operar como em um fim de semana". A quantidade de veículos, porém, não foi divulgada.

Legenda: Grades para restringir o acesso à Praia de Iracema começaram a ser instaladas nesta quarta-feira (30) Foto: José Leomar

Balanço anterior

Durante a Operação Fim de Ano Seguro, a Vigilância Sanitária chegou a fiscalizar 57 estabelecimentos comerciais em Fortaleza no feriado estendido de Natal. Do total, quatro foram interditados: Bar do Railson e Boteco da Vila, na Aldeota; Bar da Mocinha, no Meireles; e o Ashisha Lounge Bar, no Vicente Pinzon.

Dos 13 pontos monitorados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), três foram autuados, tendo um deles sido interditado por 14 dias, já que voltou a descumprir as regras sanitárias. O órgão também registrou denúncias por poluição sonora e obstrução do espaço público.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, contabilizou 357 ocorrências por não obediência ao decreto estadual que orienta sobre as festas de fim de ano no Ceará. A maior parte das ações, 90,7% delas, foram motivadas por aglomerações, informou a Pasta.