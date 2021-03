Posto de saúde no Jangurussu é obrigado a fechar durante tiroteio; vacinação não foi prejudicada

Paciente e idosos que foram se vacinar contra a Covid-19 no posto de saúde Melo Jaborandi, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foram surpreendidos por uma ocorrência com tiros na região. Por segurança, o local ficou com portas fechadas por um breve período.

O caso aconteceu por volta das 12h desta quinta-feira (25). Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), afirmou que não houve prejuízo no atendimento e que a imunização ocorreu normalmente sem maiores intercorrências.

"Todos os idosos foram acolhidos e receberam o imunobiológico", disse a pasta. Conforme a SMS, policiais e guardas municipais atuaram na ocorrência durante 30 minutos.

Tentativa de homicídio

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar foram atender uma tentativa de homicídio na área. Homens armados chegaram em uma moto e efetuaram disparos contra uma vítima, mas acabaram frustrados por um policial que estava no local.

Os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Boletim de Ocorrência foi registrado em uma delegacia e vai possibilitar a investigação das motivações e identificação dos criminosos.