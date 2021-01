Poste de energia tomba após ser atingido por carro na CE-090 em Caucaia

Um carro colidiu em um poste de energia na rodovia CE-090, no bairro Pacheco, em Caucaia, na madrugada desta sexta-feira (1º). Com a batida, o equipamento tombou sobre o veículo.

De acordo com uma testemunha, os ocupantes do veículo são turistas do Espírito Santo que retornavam para a casa onde estão hospedados, após saírem da casa de amigos, quando o acidente aconteceu, por volta das 3 horas. As vítimas estão na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza há cerca de quatro dias. Não há informações sobre feridos.

Devido a queda do poste, moradores da região ficaram sem energia. O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Enel Distribuição Ceará, empresa responsável pelo fornecimento de energia, e aguarda retorno.