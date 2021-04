Pessoas dormem na calçada do Banco do Brasil à espera do pagamento do Cartão Mais Infância

Expostas ao risco de contaminação pela Covid-19, pessoas dormem na calçada do Banco do Brasil do bairro Conjunto Ceará à espera dos R$ 100 referentes ao pagamento do Cartão Mais Infância, que o Governo do Estado oferece mensalmente como apoio às mães de baixa renda com filhos de 0 a 6 anos incompletos.

A dona de casa Germana Pereira de Sousa tem dois filhos, um deles beneficiário do programa social, e diz que desde a semana passada tenta sacar o dinheiro proveniente do 'Mais Infância', e sempre que chega à agência dá "de cara com a porta".

Realidade difícil

Para "madrugar" em frente ao Banco do Brasil, ela deixa as crianças com o marido, que, afirma, está com suspeita de Covid-19. "Eu não tenho com quem deixar [os meninos]", lamenta.

Ela conta que se vê praticamente obrigada a ficar ao relento nas viradas de noite, à espera do benefício, porque, se chegar só pela manhã, as 20 fichas distribuídas no local acabam.

"Acho uma humilhação um benefício que é pra gente, a gente ter que fazer esse sacrifício pra poder receber. Se eu tô aqui, é porque eu tô precisando. Não é à toa. Eu não ia perder uma noite de sono com o meu marido doente pra tá aqui", relata a dona de casa.

Indignada

Mostrando-se indignada com o fato, a também dona de casa Silvana da Silva Nascimento faz a mesma "peregrinação" atrás dos R$ 100 do 'Mais Infância' desde a semana passada, tendo que dormir na calçada da instituição financeira.

De acordo com ela, no último domingo (11), os funcionários da agência distribuíram 40 fichas para tentar suprir a demanda e efetuar o pagamento do benefício, mas não foi o suficiente. Ela e outros tantos não foram contemplados, e seguem à espera do valor.

"A gente é mãe de família. Se a gente vem pra esse lugar, passar a noite aqui, é porque a gente precisa. Eu acho até uma humilhação, porque, se tivesse trabalho, eu não taria aqui, né? Eu não quero é trabalhar, não quero nada do Governo, mas, se não tem [trabalho], eu tenho que receber deles, né? Porque, querendo ou não, eu tenho filhos e meu neto, que precisam", expõe.

Sobre o programa social

Em fevereiro deste ano, o governador Camilo Santana anunciou o aumento de 20% no repasse do Cartão Mais Infância, passando de R$ 85 para R$ 100 por mês. Neste ano, 150 mil pessoas serão receberão o dinheiro do programa social.

“O recurso mensal destinado para a ação passou de R$ 4 milhões por mês, no ano passado, para R$ 7 milhões por mês este ano, após o aumento do número de famílias beneficiadas e o aumento do valor”, explicou o chefe do Executivo estadual.

Investimento

Até este mês de fevereiro, desde 2017, o Ceará realizou o investimento de cerca de R$ 122 milhões com o Cartão Mais Infância, destinado para núcleos familiares cearenses com crianças de 0 a 6 anos incompletos que se enquadrem na situação de alta vulnerabilidade social.

Integram o perfil dos beneficiados: residentes de zona rural, em propriedades sem banheiro ou sanitário de estrutura inapropriada, além de residências urbanas sem água canalizada em, pelo menos, um cômodo.

E ainda: domicílios improvisados, adaptados para servir de moradia; e domicílios coletivos, como abrigos, pensões, alojamentos, entre outros. Para conceder o benefício, a família deve está escrita no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico).