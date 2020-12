Pesquisadora representa o Ceará em expedição no Rio São Francisco

Duas embarcações batizadas de “Maravilhosa” e “Magnífica” navegam pelas águas do Rio São Francisco em expedição científica para mapear as condições socioambientais do rio e de comunidades ribeirinhas. A doutoranda em Ciências Naturais pela Universidade do Estado do Ceará (Uece), Ana Eufrázio, representa o Estado na comitiva composta por 60 tripulantes, que partiu em 30 de novembro e segue embarcada até quinta-feira (10).

A expedição já está na terceira edição e percorrerá cidades de Alagoas a Sergipe, no Baixo São Francisco. De acordo com Emerson Santos, coordenador geral da expedição, antes desse método expedicionário, “havia grupos pesquisando o São Francisco, mas as informações eram pulverizadas. A partir disso, foi construída essa proposta que vai até 2024”. O grupo fará um levantamento de 25 áreas de pesquisa, sobre desmatamento, geoprocessamento, arqueologia subaquática, agricultura, saúde bucal dos ribeirinhos e até mesmo turismo de base comunitária.

Legenda: De acordo com Ana Eufrázio, os pesquisadores saem para campo em embarcações de menor porte. Foto: Ana Eufrázio

Dentro das “Maravilhosa” e "Magnífica" os tripulantes comem, dormem e trabalham. A multiplicidade de pesquisadores permitiu que a expedição fosse dividida em: ambiental e social. Onde uma série de estudos são desenvolvidos paralelamente sobre a saúde do rio e das comunidades ribeirinhas. A cearense Ana Eufrázio está responsável por analisar a qualidade da água, identificando o nível de salinidade e a existência de metais pesados ou de outros elementos.

“São as pesquisas que fazemos que promovem dados que nortearão o Governo na elaboração de políticas públicas efetivas, sejam aqui ou em outros estados”, explica Ana. Os trabalhos devem durar três meses e seguirão após o desembarque.

Legenda: Ana Eufrázio junto com outros tripulantes. Foto: Ana Eufrázio

Em dez dias, a triuplação visita as cidades de Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu, Porto Real do Colégio, Propriá, Chinaré (Igreja Nova), Penedo, Piaçabuçu, Foz e Brejo Grande (SE). Além da Uece, o elenco possui representantes da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Institutos Federais do Ceará (IFCE) e de Alagoas (Ifal).

Medidas de segurança

O coordenador da expedição destaca que foram adotadas todas as medidas sanitárias indicadas para manter os trabalhos diante da pandemia da Covid-19 e minimizar os riscos para pesquisadores e comunidade ribeirinha. “Os pesquisadores fizeram o teste da Covid antes de começar a expedição, e são realizados testes rápidos no barco. Além disso, todos usam máscara, álcool gel, e trouxemos mais de 250 macacões biológicos para proteção”.