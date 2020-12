Pesquisa inicia aplicação de questionários em Fortaleza sobre a cobertura de vacinação em crianças

Junto com outras 19 capitais brasileiras e Brasília, Fortaleza vai participar do Inquérito Nacional de Cobertura Vacinal (ICV) para estimar a cobertura de vacinação em crianças nascidas em 2017 e residentes em áreas urbanas. A pesquisa é do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. Na Capital cearense, o inquérito será coordenado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

O estudo vai avaliar, a partir desta sexta-feira (18), em Fortaleza, por meio de questionário presencial, as vacinas aplicadas em cerca de 1.808 crianças de 12, 18 e 24 meses de idade, a partir dos dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC). A pesquisa vai contemplar todos os estratos socioeconômicos. O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Segundo a professora Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jaqueline Caracas, também uma das bolsistas do estudo na Capital, o objetivo é estimar as coberturas de vacinas tipo BCG, Pentavalente, Poliomielite, Hepatite B, entre outras.

“Também pretendemos estudar o acesso à saúde para a obtenção da primeira dose de vacina, além de analisar o cumprimento do calendário, levando em conta as idades preconizadas no calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI)”.

Em caso de responsáveis sem a carteira de imunização da criança, “os entrevistadores farão perguntas sobre o porquê de não prevenir aquela criança e qual é a intenção desses responsáveis”.

A ideia é que pesquisa dure 30 dias, conforme a Jaqueline. “Entretanto, devido à pandemia, às festividades de fim de ano e férias, acredito que esse prazo se estenderá”. A profissional reforça que o inquérito é algo sério e necessário. “Pra gente contribuir para a redução de doença que já têm vacina”, pontua.

Questionário

Ao todo, 13 entrevistadores, devidamente identificados com a pesquisa e supervisionados, devem iniciar o percurso por bairros de Fortaleza, da Regional I a VI. A professora explica que a pesquisa tem dois momentos: o primeiro é o de questionário e o segundo é o de transcrição para o banco de dados.

“No momento do questionário, a mãe ou responsável pela criança será requerida e, em seguida, a carteira de vacinação será solicitada e fotografada. Posteriormente, à distância, profissionais da saúde, capacitados na área de imunização, vão transcrever o documento para um banco de dados para análise”, detalha Jaqueline.

“O desejo do grupo não era estar fazendo agora, mas é necessário por causa do atraso que já tivemos. Reforço que todos os cuidados preventivos à Covid-19 serão tomados na hora do questionário presencial”, coloca a professora.

Em caso de confirmação a respeito do entrevistador e do teor da pesquisa, a profissional disponibilizou o telefone (85) 3366.8646, além do e-mail icv.ceara2020@gmail.com.

