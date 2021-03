'Papai Noel' recebe vacina contra Covid, em Fortaleza: "Parecia que tava entrando outra vida em mim"

O Papai Noel já está vacinado contra a Covid-19! Pedro Borges, aposentado que interpreta o bom velhinho há três anos, foi caracterizado para receber a primeira dose da vacina Coronavac, nesta quinta-feira (25), no drive-thru do shopping RioMar Kennedy.

Ele tem 73 anos e foi acompanhado de sua esposa e de seu filho, que registraram o momento da vacinação. Pedro diz que chamou atenção de crianças e adultos com a fantasia. "Muita gente tirando foto minha, crianças. Pessoas me parando, quase eu não saia de lá", brinca.

O ator conta que também pretende ir fantasiado para receber a segunda dose, daqui a há pouco mais de três semanas. Ele chegou ao drive-thru de carro vermelho e surpreendeu as profissionais de imunização ao sair fantasiado.

"Quando eu cheguei lá, meus vizinhos de carro pararam para tirar foto. As meninas me atenderam muito bem, tiraram foto também", relata o ator.

Para Pedro, ser vacinado é um sinal de esperança.

"Quando eu tomei a vacina, parecia que tava entrando outra vida em mim. Mais um quarenta anos de vida, se Deus quiser"

Bruno Braga, filho de Pedro, conta que ver o carinho das enfermeiras com o seu pai foi muito emocionante e gratificante. "Depois que ele se aposentou, essa missão de Papai Noel ficou muito nítida nele. A gente tem muita fé de que esse ano vai ser bem diferente", afirma.

Natal mais feliz

Com a campanha de imunização avançando, Pedro espera que o Natal deste ano possa ser celebrado da forma mais próxima do "normal".

Ele lembra que o Natal de 2020, no auge da pandemia, foi cansativo e triste. Um shopping de Fortaleza, que costumava contratá-lo, não o convocou no ano passado.

Para complementar a renda, o Papai Noel participou de comerciais, campanhas publicitárias e eventos em prédios. Além disso, integrou ações de solidariedade em institutos e hospitais.

Legenda: Pedro Borges, de 73 anos, foi fantasiado de Papai Noel para receber a vacina Foto: Reprodução

Pedro conta que perdeu muitos amigos de infância e do trabalho para a Covid-19, mas acredita que a vacinação pode trazer um alívio.

Na expectiva de um natal mais feliz, o bom velhinho já está deixando a barba crescer. "Estou muito triste, mas confiante de que essa vacina nos tranquilize", relata.

Imunização em Fortaleza

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada na segunda-feira (22), está ocorrendo de forma gradual e começou pelos idosos de 74 anos. Nesta quinta-feira (25), a imunização avançou para as faixa-etárias de 70, 71 e 72 anos, com a vacinação de idosos de 73 e 74 anos em paralelo.

Nesta sexta-feira (26), a campanha está sendo realizada em oito pontos: drive-thrus da Arena Castelão, do Centro de Eventos e dos shoppings RioMar e salas de vacinação dos Cucas da Barra do Ceará, do José Walter, do Mondubim e do Jangurussu.

No fim de semana, a imunização também ocorre em postos de saúde. Os idosos cadastrados na plataforma Saúde Digital terão vacinação agendada nas unidades. A lista com os nomes dos idosos de cada local será divulgada pela Prefeitura, que também mandará mensagem pelo WhatsApp e por e-mail.