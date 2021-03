Número de cearenses com nível superior presencial mais que dobra em 10 anos

O número de cearenses com nível superior presencial mais que dobrou no período de 10 anos, entre 2010 e 2019, passando de 352.253 para 784 mil graduados no Estado. De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), do Governo do Estado, o salto foi de 122,6%.

Conforme os dados do estudo realizado pela Secitece, o número de matrículas em cursos de graduação teve um aumento significativo, especialmente no interior do Estado.

De 2008 a 2019, aponta o levantamento da instituição, houve um crescimento de 176,2% de pessoas matriculadas, passando 35.252 para 97.360.

EaD

No que diz respeito ao nível superior na modalidade de Ensino à Distância (EaD), o número aumentou mais de seis vezes: de 2010 a 2019, o crescimento foi de mais de 600%, com um aumento de 9.646 para 70.738 estudantes de graduação e especialização.

Mestre e doutores

De 2008 a 2019, o número de professores que alcançaram o doutorado mais que triplicou, passando de 1.739 para 5.852 docentes. O crescimento foi de 139,7%.

Já o número de mestres dentro das instituições de ensino superior quase dobrou, indo de 3.241 para 6.084 professores com mestrado. O incremento foi de 87,7%.

Pós-graduação

A oferta de pós-graduação para os cearenses também mais que dobrou, apresentando salto de 112%: de 3.756 em 2008 para 7.987 matriculados em cursos de pós-graduação em 2019.