Nomes compostos predominam no CE em 2020; João Miguel e Maria Cecília foram os mais registrados

A escolha por nomes compostos novamente predominou no Ceará, em 2020. João Miguel, com 874 registros de nascimento, e Maria Cecília, com 668, foram as opções mais registradas no ano. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (29) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil).

Entre os nomes masculinos com maior prevalência nos últimos 12 meses estão ainda Arthur, com 755 registros, seguido por Enzo Gabriel (752), Heitor (702), Miguel (609), Davi (503), Theo (498), Bernardo (482), Gabriel (481) e Samuel (447).

Por outro lado, todos os 10 nomes femininos mais frequentes no Estado são compostos. Depois de Maria Cecília que encabeça a lista, estão Maria Júlia (535), Maria Clara (504), Maria Alice (498), Maria Valentina (433), Maria Eduarda (426), Maria Eloá (397), Maria Ísis (395), Ana Laura (372) e Ana Liz (366).

Em âmbito nacional, os nomes simples são maioria entre os 10 mais populares em 2020. O ranking do Brasil tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, ao lado de Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5.

Década

Já na última década - 2010 a 2020, os dados da Arpen/Brasil mostram que João Miguel (5.829) também aparece como o nome mais escolhido em 10 anos, além de Maria Clara, que teve 3.348 registros.

Na lista de nomes masculinos, apesar de ser liderada por João Miguel, os nomes simples são maioria, sendo Enzo Gabriel (4.180), João Lucas (2.912) e João Pedro (2.830) os outros nomes compostos no ranking dos 10 mais escolhidos.

Já nos nomes femininos, além de Maria Clara em primeiro lugar, estão Maria Eduarda (4.033), Maria Cecilia (4.013) e Maria Julia (3.015). Nesta classificação, apenas um nome simples integra o top 10, Valentina (2.135) na nona posição.

O mapeamento foi realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil, cuja plataforma eletrônica administrada pela Arpen/Brasil, reúne dados dos 497 cartórios de Registro Civil dos 184 municípios do Ceará.