Motorista fica submerso, e mulher é arremessada para fora do carro, após capotamento em Caucaia

O motorista de um carro ficou preso após capotar e ficar parcialmente submerso em uma lagoa, próximo à BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma mulher também estava dentro do carro, mas com o acidente, ela foi arremessada para fora do veículo.

O capotamento ocorreu no começo da manhã deste domingo (13). O motorista foi identificado como Anderson da Costa Ribeiro, de 19 anos, que sofreu ferimentos leves. Já a outra vítima foi identificada como Fernanda Costa, de 21 anos. Ela teve lesões mais graves, como uma fratura no maxilar.

O Corpo de Bombeiros, que resgatou o motorista na lagoa, detalhou que ambas as vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico no Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. O acidente aconteceu a um quilômetro da rotatória da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caucaia.

Não foram repassados detalhes acerca das possíveis causas do capotamento, ou se o motorista dirigia em alta velocidade antes do acidente.