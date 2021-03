Médica Ludhmila Hajjar vem ao Ceará e visita a UTI do Hospital São Mateus

A cardiologista Ludhmila Hajjar, que foi sondada para assumir o Ministério da Saúde mas negou a indicação, fez uma visita à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Mateus, em Fortaleza. A médica, apontada como uma das grandes especialistas no combate ao Covid-19, esteve na madrugada de hoje (20) na unidade para acompanhar um paciente e elogiou a estrutura da UTI.

Na ocasião, ela foi recebida pelo diretor técnico e coordenador das UTIS do Hospital São Mateus, Dr José Gonçalves Moreira Filho; o infectologista e coordenador da ICCIH, Dr. Bruno Rodrigues e o médico acompanhante Weiber Silva Xavier.

Especializada no tratamento de Covid-19, Ludhmila Hajjar chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde quando Luiz Henrique Mandetta (DEM-MT) deixou o comando da pasta. Agora, na saída do ex-ministro Eduardo Pazuello, o nome foi novamente ventilado.

Ludmila é Cardiologista e Intensivista e Coordenadora da UTI Cardiológica do Hospital Sírio Libanês. Em Brasília, ela tratou o próprio Pazuello, quando ele foi infectado pelo coronavírus. Também atendeu os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, além dos ex-presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

