LBV distribui kits pedagógicos para crianças em vulnerabilidade social no Ceará

As crianças atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) e por instituições parceiras da LBV nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Zona Rural dos municípios de Irauçuba e Caridade receberam itens escolares nesta última semana de março. Cada kit é composto de materiais como estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, régua, entre outros.

A ação faz parte da campanha "Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!", promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares e de incentivar os estudantes a continuar os estudos, mesmo nestes tempos de pandemia.

“Nesse cenário de pandemia, onde a vulnerabilidade social se atenuou ainda mais, ações como essa da LBV cooperam com as famílias de que vivem em situações de pobreza. Os kits pedagógicos são itens que não podem ser adquiridos por aqueles que passam por essas situações, por isso, a LBV além de todo o acompanhamento direto com as famílias, vem se preocupando com a educação das crianças. O kit aproxima a criança da escola, pois é um material novo, de qualidade, que além de lúdico é motivador", ressalta Dora Lavareda, Gestora Social da LBV em Fortaleza/CE.

Apoio às famílias

Desde o início da pandemia, em março de 2020 LBV vem prestando o apoio às famílias para que os filhos participem das atividades propostas, continuem os estudos e tenham a garantia e a proteção de seus direitos.

Entre os benefícios, a LBV faz a entrega de apostilas e material impresso, com atividades lúdicas e/ou pedagógicas a serem realizadas em casa, de forma remota, e também oferta às famílias cestas de alimentos, cestas verdes e kits de higiene e de limpeza, de modo que não falte o alimento tão necessário neste momento de desafios e para que todos também consigam se proteger do novo coronavírus.

