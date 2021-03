Laboratório inaugura drive-thru para de testes de diagnóstico da Covid-19

Pioneiro na realização de exames para diagnóstico da Covid-19 no Ceará, o Laboratório Carlos Ribeiro inaugurou, no último dia 13 de março, o serviço de drive-thru. Amplo e arejado, o espaço se propõe a ser mais uma opção para os moradores de Fortaleza realizarem exames com segurança e garantia de resultados confiáveis. Ao todo, é possível realizar seis tipos de exame no espaço.

Todo o processo de coleta é realizado no interior dos veículos, sem que o usuário tenha que descer do carro. Na última semana, o laboratório passou a ofertar o exame Anticorpos Neutralizantes, voltado para quem já tomou a segunda dose da vacina. Dessa forma, é possível verificar se os anticorpos foram gerados dentro do organismo. De acordo com Emanuel Pessoa, diretor-geral do laboratório, o ideal é que ele seja realizado no 15º dia após a segunda dose.

Além desse exame, outros cinco são realizados pelo drive-thru do Laboratório Carlos Ribeiro: Teste Rápido, Sorológico, Swab (RT-PCR), Swab Ag e o RT-PCR Emergencial. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20 horas, e aos sábados, das 8h às 17 horas. O drive-thru está localizado no endereço Avenida Dom Luís, 1108.

Emanuel também informa que, assim como a coleta, o cadastro é realizado dentro do veículo. Como principal vantagem, o diretor-geral informa que é a “comodidade, a segurança com a prevenção'', pois ele (paciente) não terá contato com outros pacientes e a rapidez na análise do teste”.

“Vale lembrar que, para os exames Teste Rápido e Swab Ag, o resultado fica pronto em apenas 30 minutos e o cliente tem acesso ao resultado no próprio drive-thru ou via internet, através dos dados em sua guia de recolhimento de amostra”, esclarece Emanuel.

Serviço

Drive-thru do Laboratório Carlos Ribeiro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20 horas. Sábados, das 8h às 17 horas.

Local: Av. Dom Luís, 1108

WhatsApp: 85 99961.7358

Central de Atendimento Carlos Ribeiro

0800 777 73 58