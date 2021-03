Infectologista do Sistema Hapvida tira dúvidas sobre vacinação contra Covid-19

Iniciada em 18 de janeiro deste ano no Ceará, a vacinação contra a Covid-19 já aplicou, até a última sexta-feira (05) 453.420 doses, de acordo com o Vacinômetro, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Na quarta-feira (03), mais de 115 mil novas doses chegaram ao Estado e serão destinadas aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente e a idosos a partir dos 75 anos, atual grupo prioritário de imunização.

Como forma de tirar algumas dúvidas da população, Sílvia Fonseca, infectologista e diretora corporativa de infectologia do Sistema Hapvida, responde a algumas questões básicas sobre o processo de vacinação no Brasil. Em artigo publicado referente a importância das vacinas para a sociedade, Sílvia reflete que elas são a forma mais eficaz no combate a doenças infecciosas causadas por vírus, pois há poucas medicações específicas contra os vírus.

“As novas vacinas contra o novo coronavírus representam a esperança de controle desta infecção que já matou mais de dois milhões de pessoas no mundo, em apenas um ano de existência. No Brasil, há mais de 200 mil famílias enlutadas hoje pelo avanço da Covid-19. Para controlar essa infecção, além de máscaras, álcool gel e distanciamento social, precisamos das vacinas”, comenta.

O que é preciso para tomar a vacina?

“Para receber a vacina você deve estar em boas condições de saúde. Você não pode estar tendo febre e não pode estar se recuperando de uma doença grave. Mas isso quem vai saber é a pessoa que está no posto de vacinação, então siga as instruções e vá ao posto de saúde, quando for a sua vez.”

Quem deve ser vacinado nessa primeira fase?

“As pessoas, para se vacinarem, devem seguir as instruções do nosso Ministério da Saúde, porque essa nova vacina faz parte do Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde está desenvolvendo a lista das pessoas que devem se vacinar primeiro. Inicialmente, serão os profissionais de saúde que estão na linha de frente combatendo a Covid-19 e os idosos que estão morando em asilos e vivendo em situações de risco, depois vão ser vacinadas as pessoas menos idosas, mas com outros problemas de saúde.”

Por que devo me vacinar?

“As pessoas têm que se vacinar porque as vacinas são a melhor forma de nós prevenirmos de uma série de infecções que no passado matavam muitas pessoas, principalmente as crianças. As vacinas são seguras e principalmente as que já foram validadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Então, vacine-se que isso só trará coisas boas pra você.”

Após ser vacinado(a), já estarei livre da contaminação?

“Mesmo que você já tenha recebido uma ou até duas doses de vacina, você não deve deixar de usar a máscara. Porque pra combater a Covid, nós precisamos de máscara, álcool em gel e também das vacinas. Até que todo mundo esteja imunizado, a máscara ainda vai ser muito importante, então, por favor, não deixe de usar a máscara.”