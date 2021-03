Incêndio em casa duplex destrói móveis no bairro Meireles; assista ao vídeo

Uma composição do Corpo de Bombeiros precisou atender uma ocorrência de incêndio em residência duplex na manhã desta quinta-feira (18), na Rua José Vilar, próximo ao Campo do América, no bairro Meireles. Apesar de as chamas terem atingido a residência e destruído móveis, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.

Uma testemunha gravou o momento em que o incêndio era registrado na casa. Nas imagens gravadas do alto de um prédio e enviadas ao Diário do Nordeste, é possível ver fumaça e um carro do Corpo de Bombeiros já no local. Eles chegaram ao endereço nove minutos após a solicitação.

Ainda de acordo com os agentes, as chamas atingiram a sala, um quarto e destruiu móveis, além de um aparelho celular e documentos dos moradores.

As causas do incêndio serão informadas mediante perícia. A dona da residência acredita que o fogo começou após um curto-circuito, já que a instalação elétrica é antiga.