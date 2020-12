Incêndio destrói maquinário de madeireira no Novo Mondubim

O maquinário e parte do telhado de uma madeireira foram destruídos durante um incêndio na noite desta segunda-feira (28). Moradores da região estavam em um campo de futebol quando ouviram duas explosões, e logo em seguida, o fogo espalhando pelo estabelecimento, que fica na Rua Waldir Diogo com Travessa Silvino, no bairro Novo Mondubim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado e rapidamente chegou ao local, o trabalho para controlar as chamas duraram cerca de 30 minutos. Não houve registro de nenhuma pessoa ferida com o incêndio, além do prejuízo material — devido ao valor dos equipamentos danificados.

Fabrício Sousa, que é morador do bairro e estava no campo de futebol, revelou que ele um grupo de pessoas entraram na madeireira, quando perceberam o início do incêndio, com o objetivo de salvar do fogo o máximo de objetos possíveis. Na ação, eles conseguiram retirar um caminhão que estava dentro do estabelecimento.

O proprietário da madeireira, que não foi identificado, compareceu ao local depois do incêndio. Por conta do prejuízo, o dono do estabelecimento estava nervoso e preferiu não gravar entrevista.