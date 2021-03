Incêndio atinge loja de tecidos e malhas no bairro Antônio Bezerra

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (27), uma loja de tecidos e malhas localizada na Rua Demétrio de Menezes, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas. Não houve pessoas feridas.

Segundo o a instituição, a situação não se alastrou para os imóveis vizinhos, porém os "moradores das edificações laterais foram evacuados do local", informou o Corpo de Bombeiros.

As causas que motivaram o fogo ainda são desconhecidas, e serão identificadas depois do laudo realizado pela Perícia Forense, explicou o tenente-coronel Weima de Melo.

Ele afirmou ainda que foi notada uma rachadura na lateral do prédio, mas não soube dizer se ela já existia antes do sinistro acontecer. Uma equipe da Defesa Civil também está no local para avaliar se há risco de desabamento.

Logística

Para controlar o fogo, os agentes do Corpo de Bombeiros contaram com o apoio de uma escada Magirus e um caminhão-pipa com um tanque de 10 mil litros.

À reportagem, moradores do entorno relataram que perceberam o fato no fim da tarde deste sábado (27) e, logo após, acionaram a instituição.

Bloqueio

Policiais militares também ajudaram na ação, bloqueando a via onde fica o prédio, para facilitar no controle do incêndio.

Testemunhas contaram que o filho do proprietário da loja autorizou que as pessoas quebrassem as portas do andar térreo para tirar alguns tecidos e malhas de dentro do estabelecimento comercial para, assim, evitar que prejuízo fosse ainda maior.