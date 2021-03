Incêndio atinge apartamento em prédio no Dionísio Torres; veja vídeo

Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, e foi registrado em imagens na manhã desta quinta-feira (25). Localizado próximo à Rua Tertuliano Potiguara, o edifício recebeu duas guarnições do Corpo de Bombeiros logo no fim desta manhã.

Veja:

De acordo com informações do órgão, a solicitação sobre o incêndio não informou, inicialmente, quais teriam sido as causas da ocorrência.

As chamas, que já foram controladas, teriam se iniciado em um dos apartamentos no 5º andar do prédio, que possui, pelo menos, 24 andares. Até o momento, no entanto, não existem informações sobre possíveis pessoas feridas.

Alguns moradores do local conseguiram alcançar a cobertura do prédio, enquanto outros saíram do local para acompanhar o trabalho dos bombeiros na rua.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um cachorro da família, que morava no apartamento atingido, faleceu. A hipótese é de que o animal tenha sofrido intoxicação por causa do fogo. Enfaixado pela equipe de resgate, ele já foi entregue aos donos.

Combate às chamas

Enquanto isso, na tentativa de combater as chamas, equipes do quartel central e do quartel do Mucuripe, ambas do Corpo de Bombeiros do Ceará, foram acionadas junto do apoio de uma auto-escada mecânica.

Legenda: Segundo Corpo de Bombeiros, duas equipes foram destacadas ao local Foto: reprodução

Pouco antes das 14h, o apartamento já estava em fase de rescaldo, ação ministrada pelas equipes com o intuito de impossibilitar novos focos de incêndio no local.

Além disso, uma ambulância foi acionada para o atendimento por precaução, colocada em rota logo após a chegada dos bombeiros.