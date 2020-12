IFCE abre 2.230 vagas para cursos técnicos em 15 campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançou edital com 2.230 vagas em cursos técnicos gratuitos para o semestre 2021.1.

As vagas contemplam as seguintes cidades:

Fortaleza

Acopiara

Canindé

Cedro

Crateús

Crato

Guaramiranga

Horizonte

Iguatu

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Pecém

Quixadá

Tauá

Ubajara.

Confira algumas vagas oferecidas:

Eletrotécnica

Informática

Redes de Computadores

Mecânica Industrial

Química

Instrumento Musical

Agropecuária

Segurança do Trabalho e muitos outros

Edital

O edital contempla três tipos diferentes de curso técnico, a depender de cada caso: os cursos integrados são aqueles em que o aluno realiza o curso técnico e o ensino médio tradicional ao mesmo tempo no IFCE. Já os cursos concomitantes são voltados para aqueles que estão cursando o ensino médio tradicional e que, no contraturno, irão cursar o ensino técnico no Instituto Federal. Já o tipo subsequente é oferecido para quem já concluiu o ensino médio.

Inscrições

Não será cobrada taxa de inscrição. O processo seletivo será realizado em fase única, que consistirá na análise do histórico escolar. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no sistema qseleção, de 4 a 15 de janeiro de 2021. O mesmo prazo é adotado para o envio da documentação prevista no edital, via sistema Esolis.

Para consultar o detalhamento das vagas por unidade, cursos e turnos ofertados e também ler a íntegra do edital com seus anexos, visite a página do processo seletivo 2021.1.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza