Idosos começam a receber 2ª dose da Coronavac em postos drive-thru de Fortaleza neste sábado (6)

Os idosos que foram vacinadas com a Coronavac poderão, a partir desde sábado (6), receber a segunda dose do imunizante nos postos de vacinação drive-thru em Fortaleza, conforme agendamento. A informação foi divulgada pela secretária Municipal da Saúde, Ana Estela, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

O público alvo deve procurar, entre as 9h e 16h, as unidades de imunização localizadas na Arena Castelão, no Centro de Eventos do Ceará, no Shopping RioMar Kennedy, e, no novo posto drive-thru, que começa a funcionar a partir deste sábado, no Shopping RioMar Fortaleza.

A secretária alertou que os idosos agendados para receber a segunda dose da Coronavac nos postos em formato drive-thru, neste sábado, serão avisados através de mensagem de WhatsApp e de e-mail.

"Não esqueça o cartão de vacinação. O documento tem exatamente a marca da vacina que você recebeu e qual foi a data. Continue levando os documentos de identificação e comprovante de residência", pediu a Ana Estela.

Troca de modalidade drive-thru/domiciliar

Idoso que desejarem alterar a modalidade escolhida para receber a vacina de drive-thru para domicílio, e vice-versa, também podem entrar em contato pelo número de telefone: 156. Ou pelo link enviado para os e-mails cadastrados no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

Também por esses meios é possível ainda alterar outros dados cadastrais, como endereço, telefone e e-mail.

Como ir ao drive-thru sem carro

Os idosos que não tem condição ou veículo para se deslocar até os pontos de vacinação do sistema drive-thru em Fortaleza, tem o direito de solicitar o serviço de translado custeado pelo governo. Para ter acesso ao benefício basta ligar para o número 156.

Segundo o governador Camilo Santana, taxistas e motoristas de aplicativo foram contratados para levar os idosos que solicitarem o serviço para os locais de imunização.

Como fazer o agendamento

Os agendamentos para a imunização são feitos com base na integração realizada com a Prefeitura de Fortaleza. As pessoas já cadastradas no Vacine Já ou no app Mais Saúde Fortaleza são alocadas nas agendas disponíveis.

A lista com nomes dos pacientes agendados no drive-thru é disponibilizada no site da prefeitura todos os dias. A confirmação do agendamento é feita apenas pelo e-mail ou telefone inscrito durante o cadastro.

Já no caso da vacinação domiciliar de idosos, a confirmação de dia e horário da visita dos vacinadores chega por e-mail ou mensagem de WhatsApp até 72 horas antes da aplicação. A confirmação é enviada de acordo com mapeamento das rotas de vacina definido pela SMS.

Agendamento para idosos acima de 90 anos

Pessoas com idade acima de 90 anos e cadastradas no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, não precisam agendar horário para receber o imunizante nos centros de vacinação drive-thru. Basta se deslocarem até o local para serem atendidos.