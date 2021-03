Hospital de Saúde Mental cria ala para pacientes com Covid-19 e suspende parte dos atendimentos

Com o aumento de infectados pelo novo coronavírus no Ceará, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), gerido pelo Governo do Estado em Fortaleza, decidiu adotar mudanças no fluxo de atendimentos da unidade. Na emergência psiquiátrica 24h, os pacientes que precisarem de internação por transtorno mental grave e que estiverem com sintomas leves de Covid-19 serão alocados na Unidade Clínica Covid, nova ala criada.

Nessa unidade, que possui 15 vagas e taxa de ocupação que varia entre quatro e cinco pacientes, os doentes são tratados clínica e psicologicamente, recebendo assistência de uma equipe formada por médico clínico geral, médico psiquiatra, enfermeiros e nutricionistas. De acordo com Frederico Araújo, diretor-geral do HSM, com o atual quadro da pandemia no Estado, as mudanças são necessárias, pois é preciso proteger os pacientes e funcionários do risco de contaminação.

O hospital também sofreu mudanças no formato das consultas, que passou a ser online, a chamada telemedicina. As receitas para aquisição de medicações estão sendo disponibilizadas na recepção do ambulatório. No entanto, conforme aponta Nayana Holanda, psiquiatra e preceptora da Residência em Psiquiatra do HSM, os casos mais graves ou mesmo aqueles pacientes que não apresentem condições de participar das chamadas de vídeo são atendidos presencialmente.

As visitas também foram suspensas devido ao isolamento social rígido adotado. Mas que, segundo a coordenadora do Serviço Social do HSM, Maria Delfino, para manter os vínculos familiares, estão sendo feitas chamadas de vídeo. Além de estabelecer o “elo de afetividade”, os médicos informam o estado de saúde do paciente para essas pessoas.