Fortaleza tem terceiro dia seguido de chuvas; 40 municípios do Ceará registram precipitações

Fortaleza contabilizou chuvas na madrugada desta quarta-feira (5). Este é o terceiro dia seguido em que a Capital amanhece com precipitações. Outros 40 municípios, pelo menos, também tiveram registros.

Até as 7h10, última atualização do balanço pluviométrico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o posto Cristais, em Cascavel, anotou 100,2 mm, a maior chuva nas últimas 24 horas.

Já no intervalo entre segunda (3) e terça-feira (4), 76 municípios do Ceará tiveram chuvas. Com 82 mm, o maior acumulado ocorreu em Tabuleiro do Norte, seguido por Morada Nova (80 mm) e Quixeré (73 mm).

A Funceme havia antecipado que todas as macrorregiões tinham condições favoráveis à chuva neste início de semana. Isso porque a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está mais próximo à costa Norte do Estado, o que colabora para precipitações mais "abrangentes e expressivas".

O cenário para esta quarta-feira é de precipitações em mais de 50% de cada microrregião e céu variando entre nublado e parcialmente nublado.