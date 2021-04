Fortaleza começa a vacinar idosos a partir de 60 anos nesta quarta-feira (21)

Fortaleza avança na vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos, nesta quarta-feira (21). O anúncio foi dado pelo prefeito José Sarto (PDT) nas redes sociais.

“Ótima notícia: iniciaremos amanhã (21) a vacinação do público a partir de 60 anos. Lembrando que, neste feriado, estaremos aplicando doses em 42 postos de saúde, no Centro de Eventos, na Arena Castelão e nos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza”, informou.

Legenda: Sarto anunciou avanço nas redes sociais Foto: Reprodução

A Capital passou a imunizar os idosos a partir de 61 anos a 74 anos no último dia 22 de março.

Vacinação nesta quarta-feira (20/4)

A vacinação contra Covid-19 em Fortaleza no feriado desta quarta-feira (21), vai ocorrer em 42 postos de saúde e nos pontos tradicionais (Centro de Eventos, na Arena Castelão e nos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza).

Apenas as pessoas cadastradas na plataforma Saúde Digital e com vacinação agendada devem comparecer aos pontos, no horário determinado. Segundo a Prefeitura, ocorrerá aplicação da primeira e segunda dose em idosos e profissionais da saúde

