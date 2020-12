Fiéis se reúnem em oração durante a Missa do Galo na Catedral de Fortaleza nesta quinta (24)

Ao fim da véspera de Natal, a Catedral Metropolitana de Fortaleza foi iluminada para a chegada dos fiéis que participaram da celebração da Missa do Galo, na noite desta quinta-feira (24). O público chegou à Igreja da Sé com máscaras e, dentro do templo, seguiram as orientações fixadas nos bancos para manter o distanciamento social – como medida de prevenção à Covid-19.

A cerimônia contou com a presença de pequenos núcleos familiares, e foi conduzida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Tosi.

Foto: Thiago Gadelha

Para a secretária Rita de Cássia, a missa já é tradição de uma vida inteira. “Vai fazer 30 anos que eu frequento aqui com meu esposo. Hoje eu ‘tava’ doente, achava até que não ia ter, mas a minha filha pesquisou, descobriu que tinha e a gente veio, e eu estou morta de feliz por estar aqui”, conta.

Ela chegou à Igreja com antecedência, às 17h, e afirma que mesmo diante das adversidades trazidas por 2020, o que lhe resta a fazer é rezar. “Acabei de pedir pelas pessoas que estão nos hospitais, que Deus acuda. Se foi tanta gente, eu mesma perdi muitos amigos da família, mas eu ‘tô’ aqui pedindo a Deus. Que o menino Jesus possa levar os pacientes de volta para as casas deles”, clama.

Foto: Thiago Gadelha

Esse ano, porém, foi a primeira vez da dona de casa Ana Paula Freitas na Missa do Galo na Catedral. Ela costumava celebrar junto à própria família e seus sogros, mas adaptou a ocasião para o momento da pandemia. A ida à Igreja foi acompanhada somente do marido e seus dois filhos.

“Eu perdi uma tia por conta da Covid-19. Mas mesmo assim eu agradeço pelas muitas graças que Deus tem derramado, muitas bênçãos. Mesmo com as perdas, a gente consegue enxergar essa graça”, diz.

Foto: Thiago Gadelha