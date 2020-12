Feriadão de ano novo no CE: chuvas passageiras e 20 trechos próprios para banho de mar

Chuvas passageiras, de nível fraco a moderado, devem refrescar o feriadão de fim de ano no Ceará, como aponta previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) desta quinta-feira (31) ao sábado (2). No período, 20 trechos de praia estão próprios para o banho na Capital, conforme a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Os municípios do centro-sul cearense, como Iguatu e Cedro, devem receber chuva já nesta quinta-feira (31) e outros acumulados pontuais, como no Litoral Norte, não são descartados pela Funceme.

Em Fortaleza, a virada do ano deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, de acordo com o Climatempo. São esperados no máximo 10 mm para a Capital.

Na sexta-feira (1º), são esperadas chuvas nos municípios do centro-norte, entre a madrugada e manhã, e nas demais áreas do Estado à tarde, pela previsão da Funceme. No Litoral Norte, na Ibiapaba e no Cariri são esperadas precipitações em áreas mais abrangentes.

Já no sábado (2), a tendência é de predomínio de nebulosidade variável em todas as macrorregiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Cariri, como avalia a Funceme.

Situação nas praias

O boletim de balneabilidade da Semace, válido entre os dias 28 de dezembro a 3 de dezembro, indica 20 trechos próprios para banho no litoral de Fortaleza. Nas praias do Litoral Leste, como a Praia do Futuro, apenas o ponto do Farol foi considerado inadequado.

No Centro, estão próprios os trechos entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema, entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira, entre os Espigões da rua João Cordeiro e a Avenida Rui Barbosa. Além deste, os pontos entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro.

Nas praias do litoral Oeste, estão adequados os trechos compreendidos entre a Rua Padre Mororó até a Avenida Alberto Nepomuceno, Avenida Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó e a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça.

A Praia de Iracema está com gradis para evitar a formação de encontros de pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus da tarde desta quinta-feira (31) até a 1h da sexta-feira (1º).