Falta de ar: saiba por que ocorre em pacientes infectados pelo novo coronavírus

Um dos sintomas mais relacionados à Covid-19, a falta de ar é indicativo de que a doença está comprometendo os pulmões do paciente e que se chegou a um estágio mais grave. De acordo com Ricardo Coelho, pneumologista e coordenador geral do Centro de Estudos, Aperfeiçoamento e Pesquisa do Hospital São José (HSJ), o sintoma ocorre pois, com a redução da oxigenação no sangue, são enviados sinais para o cérebro para compensar essa falta no corpo, o que aumenta a demanda por respiração.

Oficialmente chamada de dispneia, a falta de ar, nos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), era tido como o sintoma que indicava a necessidade de se dirigir a uma unidade de saúde. Contudo, Ricardo explica que, hoje, caso se manifestem sintomas como moleza constante no corpo, coriza e febre alta, é preciso buscar de imediato atendimento, pois nem sempre a falta de ar ocorre, mesmo com os pulmões já afetados.

Em relação a diferença entre a falta de ar da Covid-19 e outras doenças, como na asma ou crises de ansiedade, o pneumologista explica que por meio do monitoramento da oxigenação do sangue é possível realizar uma determinação precisa, junto a presença de outros sintomas. “Essa saturação (no sangue) consideramos ótima entre 95% e 100%. Temos orientado que, se os pacientes estiverem abaixo de 95%, fiquem em alerta. E abaixo de 91% é uma situação mais grave.”

Período de cuidados

Ricardo comenta que a falta de ar e outras alterações mais graves tendem a surgir a partir do sétimo dia do início dos sintomas. “A falta de ar é um sinal de alerta. Alguns pacientes não têm, mas há inflamação nos pulmões, então, não é o único sinal de comprometimento.” O especialista também informa que há a possibilidade de sintomas graves ocorrerem ainda na primeira semana.

Ricardo comenta que, caso o paciente possa ter acesso a um oxímetro de dedo - aparelho dedicado a medir as taxas de oxigenação do corpo - isso pode auxiliar atendimentos em modalidade de telemedicina, por exemplo. Do contrário, é possível realizar a aferição em farmácias e Unidades Básicas de Saúde.

Legenda: Tabela informativa, sintomas da covid-19 Foto: Secretaria da Saúde do Ceará