Ex-superintendente da AMC Vitor Ciasca morre por complicações de Covid-19

Legenda: Vitor Cosmo Ciasca Neto Foto: Divulgação/IPM

O ex-presidente da AMC e atual servidor do Instituto de Previdência do Município (IPM), Vitor Cosmo Ciasca Neto, morreu na manhã deste domingo (13) por complicações de Covid-19. O funeral será restrito à família.

"A família IPM, profundamente consternada, informa o prematuro falecimento do amigo Vitor Cosmo Ciasca Neto, coordenador da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Instituto de Previdência do Município, neste domingo, 13/12/2020, em decorrência de complicações da Covid-19", disse o órgão em nota de pesar.

Graduado em Engenharia pelo Instituto de Ensino de Engenharia Paulista (IEEP), Vítor Ciasca, 62 anos, foi superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio.