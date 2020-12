Escolas municipais da Capital são premiadas por bom desempenho

Um ano inteiro de dedicação aos estudos - por parte dos alunos - e de esforço conjunto entre professores e gestores foi recompensado na rede municipal de ensino de Fortaleza. Ao todo, 167 escolas foram reconhecidas pelo Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed) 2020. A cerimônia aconteceu na manhã de ontem (10), na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro.

Foram selecionadas pelo prêmio as unidades que alcançaram os melhores resultados no Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) e no Spaece-Alfa, em 2019. A essas escolas foram entregues placas e recursos financeiros, que somam, ao todo, mais de R$ 3 milhões.

Entre os estudantes, foram premiados com smartphones os 15 vencedores do concurso "O Contexto de Isolamento Social no Combate ao Coronavírus", e os três primeiros estudantes do 5º e 9º ano que atingiram as melhores médias de proficiência adequada em português e matemática, simultaneamente - nesta segunda categoria, foram incluídos um total de 830 alunos.

"Índice de alfabetização está avançando. Um dos nossos grandes desafios continua sendo garantir a aprendizagem de cada série. Tem dobrado o número de escolas no nível adequado. O desafio é continuar mantendo esse padrão e garantindo o direito da criança de ser alfabetizada na idade certa", avalia a titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Dalila Saldanha.

O prefeito Roberto Cláudio, por sua vez, destaca que a educação é uma "tarefa em andamento", e que embora seja importante celebrar as conquistas, também é preciso estimular as escolas que não tiveram os mesmos resultados. "Diria que esse tipo de estímulo tem servido para a gente ter hoje um resultado bastante satisfatório. Em educação não pode ter comodidade, a celebração é do resultado e vamos atrás de melhorar no outro ano ainda mais", afirma.

Esse estímulo veio em boa hora aos olhos de Carmênia de Paula, diretora da Escola Municipal (EM) Professor Luís Costa. A unidade alcançou o primeiro lugar geral do Pemed 2020 pela terceira vez. "Nesse processo, os pais são nossos parceiros, assim como os professores e a coordenação pedagógica. É tudo de mãos dadas, ninguém faz nada sozinho", relata a diretora.

Busca ativa

A escola tem 334 alunos matriculados do 1º ao 5º ano, e 312 no Centro de Educação Infantil (CEI). Durante a pandemia, o contato com as famílias se dá no momento da distribuição do kit alimentar, que é entregue mensalmente. "Eles vêm buscar aqui, e, nesses momentos, a gente envia a apostila de atividades. Fora isso, continuam as aulas remotas, nos mesmos horários em que aconteciam as presenciais", ressalta Carmênia de Paula.

Segundo ela, a busca ativa pela participação dos estudantes, que acontecia nas aulas presenciais, foi mantida mesmo durante a pandemia - agora de forma adaptada. "Se o aluno some do grupo, das atividades online, o professor comunica e a gente liga. Se não conseguirmos esse contato, a gente vai na casa do aluno. Temos que trazer esse aluno de volta", afirma.

Legenda: Carmênia de Paula é diretora da Escola Professor Luís Costa, 1ª colocada do Pemed 2020 Foto: Camila Lima

O prêmio em dinheiro recebido através do Pemed ainda não tem um destino definido na escola, mas, de acordo com a diretora, a escolha será avaliada por um conselho da escola, sempre visando aprimorar o processo de aprendizado dos estudantes. "Temos várias demandas, mas vamos conversar com os professores e decidir".

No caso da EM Rachel Viana Martins, já existe uma proposta em vista: o valor conquistado pelo segundo lugar geral na Pemed 2020 dever ser destinado à informatização do processo de aprendizagem. Com o prêmio adquirido no ano anterior, foram comprados dois notebooks para o atendimento em duas salas de alfabetização, conforme explica o diretor da unidade, Wellington Rodrigues.

Incentivo

"Temos esses resultados de excelência na alfabetização desde 2013. De uns tempos pra cá, sempre estivemos entre as cinco primeiras. Com o passar dos anos, as políticas educacionais do município foram sendo mais implementadas. O que foi fundamental para que a gente conseguisse manter esse índice é a permanência do aluno, essa busca ativa", pondera o diretor.

Ele reforça o trabalho em parceria com a coordenadora pedagógica dos Anos Iniciais, Eliane Batista Penha, que é voltado, segundo explica, unicamente para a aprendizagem do Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. "A gente fica muito feliz. Esse prêmio dá uma injeção de ânimo, pelo reconhecimento de um trabalho feito a muitas mãos. Dá energia para o ano que vem", revela Rodrigues.

Chegando ao fim de um ano atípico, o incentivo e o ânimo foram bem-vindos na rotina do estudante Angelo Arthur Castro Gadelha, 16. Até o ano passado, o jovem foi aluno da Escola de Tempo Integral (ETI) Professor Alexandre Rodrigues, onde se destacou na avaliação do Spaece. Ele foi premiado com um smartphone, e comemorou a surpresa positiva com os pais e a irmã.

Resultado

"A prova do Spaece no ano passado foi um tanto difícil, mas não tanto quanto eu esperava. Foi boa. Tive que estudar bem mais pra conseguir esse resultado, e todo mundo no colégio mandava a gente estudar. Diretor, professores. Até os funcionários que faziam a limpeza diziam pra gente ir estudar", lembra.

Angelo pretende cursar Programação no Ensino Superior, e já se prepara para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "Está dando certo, tudo encaminhado e seguindo o plano", diz.

Já para o pequeno Wendel Lucas, 11, receber um novo celular como prêmio foi mais que sinônimo de uma boa surpresa. Com o aparelho, ele poderá acompanhar melhor as aulas remotas, o que antes só era possível através do celular de sua mãe, Rachel Oliveira, 36. Ele foi premiado por seu desempenho no Spaece no ano passado, quando era aluno da EM Saraiva Leão.

"Era um celular pra duas pessoas aqui. Ele ficou muito feliz, ligaram pra gente ontem da escola, pra avisar. Ele é um aluno muito esforçado. E a diretora, a coordenadora e os professores foram muito atenciosos, tiveram um preparo muito bom na escola. Tinha reforço à tarde", conta a mãe.

Rachel diz que seu filho continua acompanhando as atividades online, e as boas notas no último boletim confirmam o esforço. "Ele sempre se destacou, graças a Deus. Isso eu devo à escola. Com professores e coordenadores que ajudam, já é um incentivo".

Futuro

Em meio às incertezas provocadas pela pandemia, para a Educação no ano de 2021, será preciso contar com o preparo estrutural e acompanhamento constante, conforme descreve a secretária municipal Dalila Saldanha.

"A pandemia é um desafio, tivemos um trabalho de atenção às famílias e aos estudantes e seguimos buscando garantir o vínculo com a escola. A gente tem um acompanhamento muito de perto de todos os estudantes nas interações, inclusive daqueles que têm dificuldade de interagir por algum aplicativo. Várias ferramentas foram utilizadas", pontua. A titular da SME garante, ainda, que os protocolos foram cumpridos, valendo-se de "estratégias de ferramenta digital". "O trabalho dos professores foi fantástico nesse processo", afirma.

Para Wellington Rodrigues, a expectativa é de poder retomar a avaliação do Spaece em 2021 - já que as provas não puderam ser aplicadas nesse ano - tendo a segurança em primeiro lugar. "A escola também investiu nessa parte de adequação, com tapetes sanitizantes, lavatórios, álcool em gel. Fisicamente, estamos preparados", declara.

Carmênia de Paula destaca, por sua vez, a intenção de manter os bons resultados dos anos anteriores. "Já estamos pensando na elaboração das apostilas do próximo ano letivo, porque é um material que é bem recebido pelos alunos, tem bons efeitos no aprendizado. Vamos direcionar isso para eles e vir com força total em 2021. Não podemos desistir".