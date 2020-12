Em meio à pandemia, moradores de Caucaia relatam falta de água há quatro dias

Moradores de Caucaia relatam falta de água em alguns bairros do município desde a véspera de Natal, na última quinta-feira (24). Como alternativa, eles apontam que buscam o recurso em residências vizinhas com reserva de água, em postos de gasolina e outras localidades mais distantes. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) afirma que o problema ocorreu devido um rompimento na tubulação do sistema que abastece a cidade, mas, indica que isto ocorreu no último sábado (26).

O órgão aponta que o conserto foi realizado na tarde de domingo (27), acrescentando que o abastecimento foi retomado. “Como o sistema funciona por pressão, nas áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio total ocorrerá até o final de hoje (28)”, aponta, em nota.

O rompimento na tubulação afetou principalmente os bairros localizados na parte norte de Caucaia, como Pacheco, Iparana e Icaraí. Outras localidades, como Centro, apresentaram somente baixa vazão. Enquanto isso, alguns moradores seguem afetados pela ausência de água na região.

Impactos

Segundo a moradora do bairro Tabapuá, Maria Zeneide Machado, a falta de água na residência ocorre desde a última quinta-feira (24), não tendo retornado até o momento. Para conseguir reduzir os danos da ausência do serviço, precisou pedir água para os vizinhos que tinham reserva em suas residências. “Mas não podemos ficar pedindo sempre, então eu tive que pegar água em um posto de gasolina para poder tomar banho”, relata.

Conforme ela, não houve comunicado que faltaria água e, desde que notou o problema, tem ligado para a Cagece, sendo informada, em todos os dias que ligou, de que o retorno da água deveria ocorrer até às 23h.

“Eu não estou podendo fazer as atividades de casa, até a comida temos que comprar quentinha, porque não tem água para lavar a louça”, completa.

Assim como Maria, a residência da moradora do bairro Jardim Icaraí, Arianne Rocha, também tem falta de água desde o dia 24. Para conseguir tomar banho e lavar roupas, recorreu aos vizinhos. “Água é uma coisa muito útil, não tem como continuar sem fazer as atividades básicas, como tomar banho e lavar louça. Se a água do vizinho acabar, já era”, afirma.

Já a professora Tarcila Sampaio, moradora do bairro Curicaca, a água começou a faltar desde ontem (27). Na manhã desta segunda-feira (28), o problema ainda persistia. “Nesse momento que a gente está vivendo, a higiene precisa ser redobrada e não estou conseguindo”, relata, preocupada com a falta de água durante a pandemia. Além disso, outras atividades também foram afetadas, como a higienização da louça e das roupas da semana.