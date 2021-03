Dois professores da UFC morrem de Covid-19 no mesmo dia em Fortaleza

Legenda: O Centro de Tecnologia da UFC publicou nota de pesar Foto: Reprodução

Dois professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) morreram após complicações da Covid-19, nesta quarta-feira (24), em Fortaleza. João Vitor Moccellin, de 71 anos, e Erlon Lopes Pereira, de 32, eram docentes dos Departamentos de Engenharia de Produção e Hidráulica e Engenharia Ambiental, respectivamente.

A universidade está com as aulas presenciais suspensas desde março de 2020. Neste período, o ano letivo ocorreu somente de forma remota a partir de um plano de inclusão digital desenvolvido pela instituição.

O Centro de Tecnologia da UFC lamentou as perdas em nota de pesar. No comunicado, o chefe do Departamento de Engenharia de Produção, professor Anselmo Ramalho Pitombeira Neto, homenageou o colega.

“João Vitor Moccellin era um professor muito dedicado às disciplinas e aos alunos, e também tinha muito conhecimento. Era uma das referências nacionais na área de pesquisa operacional. Tive a honra de ser aluno dele na Universidade de São Paulo (USP)”, afirmou.

Moccellin era graduado em Engenharia Civil pela USP (1973), mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela mesma instituição. Antes de ingressar na UFC, foi docente na Escola de Engenharia de São Carlos/USP (de agosto de 1975 a fevereiro de 2011). Era, ainda, editor associado da Revista Pesquisa Operacional.

Em outra nota, a universidade destaca que o "professor Erlon foi coordenador do Curso de Engenharia Ambiental, tendo exercido importante papel na formação de pessoal através de orientações a alunos de graduação e de pós-graduação, em áreas como: tratamento de efluentes agroindustriais para despejo e reúso; ensaios de toxicidade aguda e crônica de efluentes utilizando organismos vivos; e reatores químicos e bioquímicos no tratamento de efluentes”.

Erlon era graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras (2006-2011), mestre em Biotecnologia Industrial pela USP e doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2014-2017).