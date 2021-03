Desde início da pandemia, 29 taxistas já morreram por Covid-19 em Fortaleza

Em meio ao aumento de casos de Covid-19 no Ceará, na chamada segunda onda da pandemia, o Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi) contabiliza 29 mortes entre profissionais da área em Fortaleza, desde o início dos casos no Estado. Atualmente, a Capital soma 4.795 óbitos pela doença, segundo a plataforma IntegraSUS, atualizada às 8h51 desta quarta-feira (3).

Somente nas últimas duas semanas, segundo a categoria, cinco taxistas morreram em decorrência de complicações da Covid-19. O número de contaminações, explica o presidente do Sinditaxi, Francisco Moura, não é contabilizado, mas é considerado alto, com o surgimento de casos diariamente. Três funcionários do sindicato, por exemplo, testaram positivo para o vírus nos últimos dias.

"A pandemia mexe com a estrutura de todo mundo, temos sentido na pele as consequências dela. Nossa profissão é de risco por conta do ambiente de trabalho, por termos contato muito próximo com o passageiro mesmo com precauções", explicou Francisco Moura.

Preocupação

Adriano Oliveira, taxista há 15 anos, está entre os casos preocupantes de profissionais contaminados pela doença que, apesar das condições de trabalho de alta exposição, precisaram voltar às ruas. Depois da infecção, a doença rapidamente progrediu e ele teve de passar 11 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Não sei fui displicente e contraí o coronavírus. Senti muita falta de ar e muito cansaço. Fiquei no oxigênio e me recuperei. Atenção hoje está redobrada", afirmou Adriano.

"O banco não parou de mandar os boletos, a Cagece não parou de cobrar água e infelizmente não podemos parar. O profissional taxista é autônomo e tem que trabalhar para manter o sustento da família”, explicou.

Prioridade

De acordo com o presidente do Sinditaxi, Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza foram procurados para incluir a categoria como grupo de risco para priorização na vacinação contra a Covid-19, quando alega que o serviço seria essencial.

As secretarias de Saúde do Estado (Sesa) e a do Município (SMS) informaram que a definição dos grupos prioritários é feita pelo Ministério da Saúde. Atualmente, é realizada imunização de profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença, indígenas, idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, e idosos com 75 anos ou mais.