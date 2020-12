De bolsas a fogão: veja os objetos já esquecidos na Rodoviária de Fortaleza e como recuperá-los

De gel para ultrassom a fogão de cozinha, esses são alguns dos pertences que esperam ser retirados na Sala de Achados e Perdidos do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza. São diversas prateleiras lotadas de objetos esquecidos diariamente por quem passa pela rodoviária.

Veja alguns objetos já esquecidos no local:

Capacetes de motociclista

Pares de sapatos

Certidão de nascimento

Óculos de grau

Jogo de panelas

Encostos de cabeça

Marmitas

Tenis

Fogão

Gel para ultrasson

Som automotivo

Roupas

Bolsas

O que é feito com os objetos?

Os funcionários recolhem os bens, que ficam guardados por no máximo 90 dias. Após isso, eles são destruídos ou doados.

No período de fim de ano, estima-se que o aumento de viagens na rodoviária seja de 38%. De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), cerca de 29 mil passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários de Fortaleza. Segundo o gerente da empresa Socicam, que administra a rodoviária, Newton Fialho, com esse aumento no fluxo de pessoas embarcando e desembarcando, as chances de perdas de objetos também são maiores.

Legenda: Newton Fialho, gerente da Socicam, afirma ser importante que o passageiro coloque seus dados pessoais em todos os objetos para caso de perda. Foto: Camila Lima

“Por isso a gente pede que as pessoas coloquem ali o nome, o telefone na bagagem, porque num caso como esse, a gente já teria visto o nome, o telefone da pessoa, já entraria em contato para pessoa vir buscar”, explica.

Se não houver como saber quem perdeu, os itens são catalogados e ficam na rodoviária à espera dos donos por mais de um mês. Quando ninguém busca recuperá-los, os responsáveis pelos Achados e Perdidos se desfazem de cada peça. Cartões são quebrados, vestimentas e calçados são entregues a instituições de caridade, e os documentos são encaminhados para os achados e perdidos dos Correios. No Ceará, o serviço fica em uma agência no Centro de Fortaleza.

Legenda: Até mesmo gel de ultrassom foi esquecido na Rodoviária de Fortaleza Foto: Camila Lima

Como recuperar os objetos?

O dono pode ir presencialmente à Rodoviária de Fortaleza em horário comercial, com um documento de identificação, fazer a descrição prévia do objeto perdido e, se possível, apresentar materiais que comprovem a posse.

Existe também a opção online. No site da Rodoviária, existe a aba “Nossos Serviços”. Ao clicar em “Achados e Perdidos”, a pessoa é direcionada a um formulário no qual é possível consultar os objetos. Acesse o link aqui.

Serviço

Administração da Rodoviária de Fortaleza

(85) 3256-5786

https://www.rodoviariafortaleza.com/servicos/#service-2