Comunicado: Rede de oportunidades

Uma Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional do Ceará foi criada no Estado com a participação de 24 instituições, incluindo poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, Defensoria Pública e sociedade civil. O principal objetivo da iniciativa, que já é realidade em outros estados brasileiros, é garantir os direitos das pessoas oriundas do sistema prisional e de familiares, fortalecendo e potencializando ações e políticas focadas para esse público que historicamente fica à margem da sociedade. Nem sempre a Constituição por si só garante que os direitos sejam implementados. Infelizmente, é preciso que movimentos paralelos sejam criados para que as garantias sejam efetivadas.

Nova direção

A defensora pública Andrea Coelho será a nova presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Andrea Coelho encabeçou a chapa Nova ADPEC e recebeu 216 dos 357 votos válidos. A disputa concorreu contra a chapa Renovar e Avançar, encabeçada pelo defensor Régis Jereissati. Andrea Coelho já presidiu a Associação no Biênio 1997/1998 e também ocupou o cargo de Defensora Geral do Estado do Ceará entre os anos de 2011 e 2015.

Seleção

Foram prorrogadas as inscrições para o Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O novo prazo é até o dia 4 de janeiro. Ao todo, são 14 vagas, com nove delas destinadas à ampla concorrência, três oferecidas aos candidatos com deficiência. O certame também prevê oportunidades para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, e duas vagas destinadas aos professores vinculados ao Convênio Uece-Seduc. As inscrições para o processo seletivo na instituição devem ser realizadas exclusivamente pela internet através do e-mail cmaf@uece.Br.

Ações

A Justiça de Umirim determinou aos municípios de São Luís do Curu e de Umirim que mantenham o trabalho de fiscalização, imprimindo o poder de Polícia, para garantir o cumprimento imediato e integral do decreto estadual no cenário da pandemia da Covid-19, principalmente em casos de aglomerações. O descumprimento da decisão poderá implicar na aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil, sem prejuízo da apuração da responsabilidade pessoal, civil, penal e por improbidade administrativa dos gestores. As medidas adotadas pela Justiça e pelo Executivo, em instância estadual e municipal, têm procurado inibir práticas que coloquem em risco a vida das pessoas. A quantidade de casos de Covid no País tem aumentado, incluindo o número de mortes. A indefinição da vacina ainda deixa distante a imunização.