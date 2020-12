Comunicado: O direito à vacina na pandemia

O mundo parou em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Mais perto do que longe, a expectativa da vacina se torna cada vez mais viável. Ontem, em Fortaleza, um grupo protestou contra o imunizante, e se colocou contra a possibilidade da "obrigatoriedade" do uso da vacina. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) não obriga, contudo, o uso da vacina, mas cria restrições, já que vivemos em comunidade e estamos enfrentando uma pandemia. Cuidar de si também é cuidar do outro. A população não será obrigada a tomar o imunizante. Isso já está posto. O Governo Federal, no entanto, deverá oferecer para todos os brasileiros - o que já foi garantido não apenas pelo Ministério da Saúde, mas pelas prefeituras e governos estaduais na condução das ações públicas. Informação correta e conhecimento nunca são demais.

Formatura

A Universidade Federal do Ceará (UFC) comemora a formatura de 1.164 alunos no semestre 2020.1. Em ano de pandemia, os formandos não participaram da tradicional festa de colação de grau na concha acústica. A frustração estudantil é uma das consequências da necessidade do isolamento social. Em meio à ausência de festa nas conclusões dos cursos, a expectativa desses profissionais é se terão espaço no mercado de trabalho, cada vez mais difícil pelo contexto da fragilidade da economia.

Resultados

Resultados da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica deste ano apontam que alunos do 1º Colégio da Polícia Militar do Ceará Edgard Facó conquistaram, ao todo, 98 medalhas. No exame consta assuntos relacionados às áreas de astronomia e astronáutica.

A prova foi realizada de forma virtual, e em fase única, com dez questões no total. Entre essas, sete questões de astronomia e três de astronáutica. Os alunos conquistaram 40 medalhas de ouro, 33 de prata e 25 de bronze. O evento é anual e existe desde 1998, quando foi criado com o objetivo de promover uma premiação de cunho educativo e de pesquisa.

Atenção

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai intensificar a Operação Lei Seca, em Fortaleza. A fiscalização se torna mais intensa em épocas de longos feriados, como nas datas de Natal, Réveillon, Carnaval, entre outros. A ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e é realizada em todos os turnos nas vias com maior taxa de acidentalidade viária e que estejam situadas próximas a bares e restaurantes.

A população precisa estar atenta para evitar o risco de acidentes. Para relembrar ao leitor, a condução de veículo automotor alcoolizado é uma infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70.

Premiação

A Prefeitura de Fortaleza anuncia hoje, às 18h, os vencedores da edição 2020 do Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo. O anúncio será feito na TV Terra do Sol (canal 42.1) e pelas redes sociais. A premiação avalia trabalhos jornalísticos veiculados no período de 1º de novembro de 2019 a 30 de outubro de 2020, em seis categorias: Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo, além da categoria Universitário.