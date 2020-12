Comunicado: Ineditismos na vida pública

Ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou a diplomação dos eleitos em Fortaleza através do sistema remoto. Com uma câmera ligada, alguns de paletó e gravata, já outros mais à vontade, candidatos vencedores das eleições municipais participaram de um momento tradicional e esperado por muitos deles: o recebimento do documento que confirma o resultado das urnas. É pela primeira vez na história que uma diplomação é realizada de forma virtual. Na posse, que se realiza no dia 1° de janeiro, a possibilidade do formato se repetir também é uma realidade. Aliás, uma das grandes responsabilidades de quem está chegando agora é administrar essa crise sanitária e econômica.

Solidariedade

Jovens influenciadores da periferia de Fortaleza, que juntos formam o grupo Vetinflix e protagonizam a websérie cearense "La Casa du'z Vetin", disponível no YouTube e com mais de um milhão de visualizações, fazem apelo aos fãs da série para retomar a produção. O grupo está fazendo uma vaquinha com doações a partir de R$ 5 e vendendo camisas da série por R$ 100 como forma de levantar fundos para a continuação da série. Como consequência da pandemia, a websérie perdeu patrocínios e apoiadores que ajudavam a custear as despesas de equipamentos. Vale a pena ajudar.

Liderança

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), por meio do Núcleo de Perícias em DNA Forense, manteve o Estado na primeira colocação das regiões Norte e Nordeste, na modalidade "vestígios", conforme dados do XIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).

A Perícia Forense já havia conquistado a primeira colocação regional da modalidade no último semestre. Atualmente, em números totais, o Ceará conta com 3.399 perfis genéticos cadastrados no Banco Estadual e ocupa o 9º lugar no ranking nacional.

Natal da paz

O Natal da Paz 2020, evento anual promovido pela Comunidade Católica Shalom, terá música, teatro e dança. Devido às restrições impostas pela pandemia, neste ano, será realizado de forma on-line, entre hoje e amanhã, e transmitido pelo You Tube da comunidade.

Todos os anos, o Natal da Paz tem na programação atividades voltadas às famílias com corais natalinos e exposição de presépios. Nos dois dias, a programação será aberta às 18 horas com uma Missa. Outra vertente do evento é o caráter solidário que também servirá para angariar recursos para alguns projetos já realizados pela Comunidade Católica Shalom.