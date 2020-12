Comunicado: Higienização consciente

Nessa época em que todo tipo de cuidado é pouco por conta da contaminação do novo coronavírus, o álcool em gel tem sido um elemento obrigatório em todos os lugares para evitar a proliferação do vírus. A higienização, no entanto, precisa ser feita com cuidado e informação.

O uso do álcool isopropílico, por exemplo, não pode ser confundido com o álcool em gel comum que, agora, é encontrado em diversos estabelecimentos sociais. Ele é recomendável apenas em objetos, e não diretamente nas mãos ou no corpo, já que o líquido é tóxico quando absorvido à pele. É preciso cuidado com a saúde. O álcool isopropílico causa irritação nos olhos e traz prejuízos à respiração, além de afetar o sistema nervoso central. A substância pode, inclusive, irritar a pele. Informação nunca é demais.

Ciclovia recuperada

Uma das antigas reivindicações dos moradores dos bairros Parque Jerusalém, Parque São Vicente e Canindezinho foi, finalmente, atendida. A Prefeitura de Fortaleza asfaltou a pista central da ciclovia em um trecho da Avenida Osório de Paiva que corta esses três bairros.

É verdade que o local não é muito utilizado pelos ciclistas, que preferem as pistas do acostamento da movimentada via de acesso aos municípios de Maracanaú e Maranguape. A ciclovia oficial, no entanto, é bastante frequentada pelos corredores e por quem realiza caminhadas, desde o início da manhã até o fim da noite. Os buracos na pista prejudicavam o passeio. Os blocos de concreto (o chamado "gelo baiano", expressão em desuso) no centro da ciclovia também foram retirados.

Ação social

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) - Regional Ceará realizou nesta semana uma ação social com atendimentos gratuitos de equipe multiprofissional para os moradores do bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. A ação faz parte do projeto Sbot Solidária e aconteceu na sede do Instituto de Assistência e Proteção Social (Iaps). Mais de 100 pessoas foram contempladas com consultas ortopédicas, pediátricas, psicológicas, atendimento de nutricionista e enfermeiras.

Balanço

Tradicionalmente, o Tribunal de Contas do Estado realiza, no fim de ano, um balanço das ações realizadas. Neste ano de 2020, o documento foi encaminhado, por meios digitais, aos veículos de comunicação e está disponível para a sociedade no portal institucional e nas mídias sociais da Corte de Contas. Em formato de vídeo e texto, o conteúdo foi elaborado pela Assessoria de Comunicação para o V Café com Dados, a partir de informações encaminhadas pelas unidades do TCE Ceará.

Tecnologia

O Espaço de Desenvolvimento de Empresas de Tecnologia da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, ampliou e modificou sua estrutura para começar 2021 ainda mais potente. Agora instalado no Parque Tecnológico da Unifor, no bloco M, o Edetec foi reestruturado com o objetivo de tornar o ambiente mais colaborativo, como forma de incentivar o empreendedorismo, a inovação e a pesquisa entre os alunos e as empresas incubadas.