Comunicado: Ensino Público na pandemia

No cenário da pandemia da Covid-19, o ensino público e o privado precisaram passar por transformações. O conteúdo migrou da sala de aula para a tela do celular ou do computador. A administração pública conseguiu intervir, de certa forma, com a concessão de chips para alunos e a criação de um modelo remoto de ensino, que, apesar de contestado, foi o único possível em um momento de isolamento social. O Governo do Estado afirma que foram adquiridos kits de gravação para todas as 728 escolas públicas estaduais, incluindo os Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas), além dos 13 Centros Cearenses de Idiomas (CCIs). A medida teve o objetivo de atender demandas dos professores. O kit é composto de computador, câmera e tripé. Em meio aos esforços, parte dos professores da rede pública ainda contabiliza gastos do próprio bolso com equipamentos para a transmissão das aulas. Apesar das dificuldades do momento, é um tema que precisa ser discutido o mais breve possível para evitar prejuízos aos trabalhadores.

Conscientização

Falando em educação, uma iniciativa na rede pública de ensino busca orientar adolescentes sobre as consequências da ingestão da bebida alcoólica de forma precoce. É o programa Fala Sério!, do Instituto Diageo, que transmite a mensagem a 102 cidades cearenses. O programa, iniciado em 45 cidades no ano passado, tem parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e o Instituto Aliança. O trabalho é feito a partir do uso das artes cênicas e da linguagem jovem. Medida eficiente para evitar um problema tão atual como é o alcoolismo.

Atendimento

Chegando ao fim do ano, as instituições se organizam para manter os atendimentos em horários específicos. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Ceará anunciou que o período de recesso, iniciado ontem, se estende até o dia 6 de janeiro. A população será atendida em casos de comprovada urgência. As áreas criminal e saúde funcionarão todos os dias, de 8h às 14 horas. Outros núcleos também funcionarão em regime de plantão, no mesmo horário.

Recesso

As aulas da Universidade Federal do Ceará entram em recesso amanhã. A rotina escolar retorna os trabalhos no dia 6 de janeiro. O atendimento na Biblioteca Universitária ocorre presencial nas unidades até as 14h nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos demais dias úteis do recesso, o atendimento presencial seguirá das 9h às 15h. Já na Agência de Estágios funcionará durante o recesso escolar, com exceção dos dias 24 e 25 de dezembro, e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Novas turmas

O Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da Uece anuncia a abertura da seleção para Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PosLA) para o ano que vem. Serão oferecidas pela instituição 24 vagas para Mestrado e 27 vagas para Doutorado, distribuídas nas linhas de pesquisa “Linguagem, Tecnologia e Ensino”, “Multilinguagem, Cognição e Interação” e “Estudos Críticos da Linguagem”. As inscrições ocorrem até 23 de dezembro de 2020 e de 4 a 10 de janeiro de 2021. Elas podem ser feitas através do o e-mail selecao.posla@uece.br.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza