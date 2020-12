Comunicado: Desafios para a nova gestão

A poucos dias para o início de novas gestões municipais, crescem as expectativas para um ano difícil, do ponto de vista econômico e de saúde. Os novos prefeitos terão a missão de coordenar em seus municípios o plano local de vacinação contra a Covid-19. O Diário do Nordeste mostrou em reportagem nesta semana que os atuais gestores apenas aguardam as deliberações do Governo Federal e da interlocução do Governo do Estado.

Cabe aos administradores municipais, portanto, organizar um plano exitoso de vacinação para a população. A longa experiência brasileira em imunização em todo o País, como consequência do trabalho do Sistema Único de Saúde, é ponto positivo para o Brasil perante outros países.

Posse

Os membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) Francisco Lucídio de Queiroz Júnior e Luis Laércio Fernandes Melo foram empossados ontem como procuradores de Justiça. A posse ocorreu na 8ª Sessão Solene do Colégio de Procuradores de Justiça, transmitida de forma virtual no canal do Ministério Público no YouTube. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior era titular da 15ª Promotoria de Justiça de Caucaia, já Luis Laércio Fernandes Melo ocupava o posto de titular da 49ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Pesquisa

Com o objetivo de estimar a cobertura de vacinação em crianças nascidas em 2017 e residentes em áreas urbanas, o Ministério da Saúde iniciou, neste mês, um estudo em 19 capitais brasileiras e em Brasília. Em Fortaleza, a pesquisa é coordenada pela Universidade Federal do Ceará em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará.

Igualdade

Proposta legislativa que cria o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial vai ser discutida hoje na Câmara Municipal de Fortaleza. A matéria do Executivo é um retorno ao projeto de indicação do vereador Iraguassu Filho (PDT). Ontem, o debate na Comissão não teve continuidade por falta de consenso entre alguns membros da Comissão Conjunta de Constituição, Justiça e Direitos Humanos.

Fim de legislatura

Falando em Câmara, continua a expectativa por parte dos vereadores sobre como será a nova gestão da Prefeitura de Fortaleza. Muitos não reeleitos esperam a tradicional dança das cadeiras para se manter com um mandato ou assumir funções no Poder Municipal. O mistério que ronda o futuro governo de Sarto Nogueira, do ponto de vista das indicações, continua criando mais perguntas do que respostas neste fim de ano.