Comunicado: auxílio e oportunidades

Se podemos tirar um ponto positivo das consequências da pandemia da Covid-19 no mundo é o entendimento macro da necessidade de o Estado atender aos mais vulneráveis. Neste ano de 2020, o assunto protagonizou os debates no Parlamento brasileiro, e foi pauta presente nas eleições municipais.

Se por um lado há críticas a respeito do modelo das ações de repasses de recursos a famílias mais afligidas pela crise econômica, por outro, eventos de doações seguem sendo feitos por lideranças políticas e famosos nas redes sociais. Às vésperas do Natal, inclusive, esse tipo de auxílio tem se intensificado. A sociedade precisa de auxílio, amparo, mas também de oportunidades em um cenário injusto quando poucos têm muito e muitos não têm nada.

Serviço ao cidadão

Desde ontem, o Ministério Público do Ceará disponibilizou à população e empresas a possibilidade de emitir certidões extrajudiciais através do site do MPCE, www.Mpce.Mp.Br. O novo serviço, segundo a instituição, é fruto de parceria entre o Núcleo Permanente para a Gestão e Priorização das Soluções de Tecnologia da Informação para a Área Fim (Nusaf) e a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do MPCE. Antes da nova forma de emissão das certidões extrajudiciais, utilizadas para comprovar se há algum procedimento aberto contra uma empresa ou pessoa no âmbito do MPCE, a solicitação era feita junto ao Núcleo de Atuação Especial Gestor da Transparência e Acesso à Informação (Nutri) do Ministério Público.

Nova liderança

O ortopedista e traumatologista Leonardo Rocha Drumond tomou posse da presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) - Regional Ceará, para o biênio 2021/2022. O médico é especialista em quadril. A vice-presidência fica a cargo da Dra. Christine Maria Muniz, especialista em ombro e cotovelo. A posse foi realizada na última semana. A entidade está presente no Estado há 55 anos.

Premiação

A tradicional cerimônia de entrega do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA) realizada pela Federação dos Transportes (Fetrans) ganha, em 2020, novo formato. A instituição decidiu realizar o evento de forma virtual, no dia 23 de dezembro. Empresas e profissionais envolvidos na premiação poderão acompanhar o anúncio dos vencedores pelo Canal da Fetrans no Youtube, a partir das 16h.

Novo horário

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reforça a informação de que adotará novo horário de expediente na Secretaria, localizada no Centro, a partir de 1º de janeiro de 2021. O expediente será das 8h às 14h. Segundo a Corte, a iniciativa é uma das medidas para redução do impacto de despesas da nova sede.