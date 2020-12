Comunicado: A necessária denúncia social

Com a força que as mulheres têm ganhado na sociedade nos últimos tempos está menos difícil denunciar abusos e assédios que elas passam diariamente, em todos os espaços sociais — sejam em ambientes físicos ou virtuais. Falar, apontar, relatar é algo ainda pouco comum para o gênero que tanto sofreu e continua acuado na rotina mundial diante desse problema que insiste em não acabar. No entanto, o acesso à informação e as mídias sociais, têm ajudado essas mulheres no compartilhamento das experiências e nas denúncias que precisam ser feitas. Quanto mais denúncias houver, mais forte ficará a luta contra o assédio. A conscientização social de uma sociedade essencialmente machista passa por informação e debate diário.

Políticas

Falando em assédios, inclusive, a gestão do transporte público em Fortaleza poderia adotar o uso do material educativo e, também, de alerta para casos assim. A grande parte das mulheres que usa o transporte público já passou, e passa rotineiramente, por episódios constrangedores, e de natureza criminosa. A gestão pública precisa criar meios de proteção às mulheres e informar ao assediador as consequências dos atos criminosos.

Legislativo

A Câmara Municipal de Fortaleza se prepara para a chegada dos novos parlamentares. Com o encerramento da nova legislatura no dia 17 de dezembro, o Legislativo municipal vem adequando as estruturas para receber os vereadores eleitos. No site da Casa, por exemplo, as abas referentes a vereadores e Mesa Diretora estão vazias, no aguardo das fotos dos empossados dia 1°. Vale lembrar que houve mais de 50% de renovação na Câmara. Os parlamentares compõem a gestão na cidade, sugerindo projetos de lei que impactam diretamente o cidadão e fiscalização das decisões tomadas pela chefia do Executivo municipal.

Posse

E por falar nos novos parlamentares, será interessante acompanhar como deve ser a posse dos eleitos na próxima sexta-feira (1°). Ao contrário da movimentação intensa, tradicional nestas solenidades, iremos acompanhar a primeira posse inteiramente virtual: com os eleitos se deslocando individualmente ao plenário para assinar a ata da posse. A diplomação, tradicionalmente cheia de convidados, também foi feita no modo virtual. O evento durou 20 minutos. A posse será mais uma medida para evitar contágio.

Teletrabalho

O Tribunal de Contas do Ceará editou, ontem, regras do teletrabalho emergencial por parte do órgão a partir de 4 de janeiro de 2021. Com o cenário ainda da pandemia obrigando o trabalho remoto, a Corte de contas afirma que a vigência na modalidade de atendimento será até 30 de junho do próximo ano. Segundo o órgão, a iniciativa leva em consideração a adoção de ações de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do TCE Ceará, notadamente mediante a manutenção das medidas de distanciamento, com a redução na circulação de pessoas.

