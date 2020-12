Com capacidade reduzida de público, Catedral de Fortaleza celebra Missas de Natal

Neste dia 25 de dezembro, época em que as esperanças se renovam, são celebradas as tradicionais missas de Natal na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro da Cidade. No entanto, devido à pandemia, algumas convenções foram alteradas, para que os protocolos sanitários sejam seguidos e as sucessivas missas possam ser realizadas. Nas mudanças, o destaque é a capacidade reduzida para 536 pessoas.

Nesta sexta-feira, as celebrações ocorrem às 9h, 11h, 12h, 17h e 19h ."Tudo foi normalizado para oferecer uma garantia aos fiéis que vierem participar da Santa Missa”, explica o padre Clairton Alexandrino de Oliveira, pároco da Catedral. Segundo ele, depois da pandemia “teve que mudar tudo”, pois a insegurança que o vírus trouxe ao Brasil, “chegou a níveis tão elevados e quase incontroláveis pelas autoridades que modificou e alterou costumes imemoriais da fé católica”.

*Fotos de Fabiane de Paula

O padre ressalta a importância de se participar da celebração, e de se vivenciar o verdadeiro espírito natalino, “o fundamento da alegria do Natal, é essa certeza de que agora nós não nascemos para morrer, mas nós morremos para viver, porque Jesus nos reconciliou com Deus", conclui.

O professor de Educação Física, Mauro Lourindo, estava acompanhado de seus dois filhos e esposa na Catedral. Não é a primeira vez que a família participa da cerimônia do dia 25. Mas, desta vez estão obrigados a se distanciar e utilizarem máscaras.

Segundo Lauro, o dia 25 é muito importante pelo que representa, não só com presentes, mas para a construção de relações e cuidado, “principalmente nessa época de pandemia, gostaríamos que ele (Natal) pudesse se estender, pois é importante para as nossas relações esse clima de esperança”.

Diferentemente de Mauro, a dona de casa Shirley Maria, não tinha costume de participar da missa de Natal na Catedral, mas esse ano, após uma graça alcançada pela sua filha, sentiu que precisava agradecer. “Com muita fé em Deus nós vamos vencer também essa tão forte pandemia, e desejar muita força para as pessoas que perderam seus entes queridos, como eu, que perdi há três dias minha irmã”.