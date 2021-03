Com acumulado de 121,2 mm, Fortaleza amanhece com chuvas e alagamentos; veja balanço do Ceará

As chuvas que iniciaram ainda na noite anterior se estenderam até o início da manhã desta sexta-feira (26), em Fortaleza. Segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 7h40, a Capital registrou precipitações de 121,2 mm nas últimas 24 horas, sendo o maior volume do Estado.

Com as fortes chuvas, casas e vias registraram alagamentos. Na residência do gesseiro Fábio Cleiton, morador do bairro José Walter, a água chegou a alcançar o meio da perna. Ele conta que perdeu parte dos itens do imóvel após a chuva invadir os cômodos.

"Todo ano a gente passa esse perrengue, a água entra nas casas. O sofá está cheio de água, o armário que a gente ainda está pagando, a geladeira e o armário estão debaixo d'água", lamenta.

Um vídeo enviado ao Diário do Nordeste também mostra a água da chuva transbordando na rua Francisco Glicério, no bairro Maraponga.

Já na avenida Perimetral, no Henrique Jorge, uma árvore caiu e bloqueou o trânsito em parte da via.

Balanço pluviométrico

Ao todo, 85 municípios tiveram chuvas, tendo os maiores registros:

Fortaleza (Posto: Messejana) : 121.2 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 100.0 mm

Jaguaruana (Posto: Borges) : 91.0 mm

Iguatu (Posto: Barro Alto) : 90.0 mm

Jucás (Posto: Jucás) : 86.0 mm

Iguatu (Posto: Iguatu) : 76.0 mm

Jaguaruana (Posto: Giqui) : 75.0 mm

Beberibe (Posto: Beberibe) : 75.0 mm

Caucaia (Posto: Sítios Novos) : 75.0 mm

Aquiraz (Posto: Sítio Sapucaia Fagundes) : 74.0 mm

A previsão para esta quinta-feira é de nebulosidade variável em todo o período com eventos de chuva pela madrugada e manhã. À tarde e à noite, chuva isolada.