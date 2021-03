Chove em 60 municípios do Ceará neste sábado; Maranguape tem maior volume

A manhã deste sábado (27), foi marcada por muita chuva em diversos municípios do Ceará. Choveu em 60 municípios até às 9h30 de hoje, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O maior volume foi registrado em Maranguape, com 82 milímetros (mm). Em seguida, aparecem Icapuí (68 mm), Acopiara (40 mm), Mombaça (32.2 mm)e Nova Russas (31.4 mm).

Em Fortaleza, até a última atualização havia chovido 31.4 mm. A capital voltou a registrar diversos pontos de alagamentos, semelhantes aos da última sexta-feira (26), quando a cidade teve o maior volume de chuvas do ano.

Previsão do tempo

A previsão é de tempo nublado e chuva em todas as macrorregiões do Estado. Segundo a Funceme, os municípios da RMF também devem registrar chuva em mais de 50% da área durante a madrugada e a manhã. À tarde e à noite, a precipitação deve ser isolada.

Já no domingo (28), a faixa litorânea do Ceará deve ter chuva isolada. Para as demais regiões, a previsão é de eventos de chuva, em mais de metade dos territórios. O estado tem nebulosidade variável em todo o período.

Maiores chuvas

