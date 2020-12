Centro de testagem para Covid-19 de Maracanaú é desativado; veja onde fazer testes em Fortaleza

O Centro de Testagem de Maracanaú para diagnóstico do novo coronavírus foi desativado nesta terça-feira (15), de acordo com informações da secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde (Sesa), Magda Almeida. A partir de agora, a prefeitura da Cidade deve assumir a testagem para detecção do vírus no Município usando verba recebida do Governo Federal, segundo Magda.

A secretária informou que a população pode continuar realizando testes gratuitos em outros centros do governo do Estado:

Drive-thru do Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Drive-thru no RioMar Kennedy

Centro de testagem da Praça do Ferreira, no Centro

Unidades Básicas de Saúde, no horário comercial

Unidades sentinela

O agendamento dos testes nos drive-thrus pode ser feito no site Saúde Digital, da Sesa.

Magda ressaltou a importância de realizar a testagem da população para conter o avanço da doença no Estado. "É importante continuar realizando a testagem com qualquer sintoma gripal para que a gente consiga romper a cadeia de transmissão da Covid-19 no Estado do Ceará", disse.

O Ceará já realizou 1.233.424 testes para identificação do novo coronavírus. Já foram notificados 1.006.104 casos da doença desde o início da pandemia.

O número de casos registrados da doença desde o início da pandemia é de 319.306 e o de óbitos chegou a 9.822, segundo a atualização das 14h29 da plataforma IntegraSUS desta terça-feira (15). Já são 258.494 pessoas recuperadas no Estado.

Decreto para Natal e Ano Novo

O novo decreto do governo do Estado, publicado na sexta-feira (11) no Diário Oficial do Estado (DOE), específico para o período de fim de ano no Ceará entrou em vigor nesta terça-feira (15) e vale até o próximo dia 4 de janeiro. O documento estabelece normas para o funcionamento do comércio, de restaurantes e barracas de praia, além dos eventos sociais e corporativos públicos e privados. Entenda as mudanças:

Comércio

O comércio vai ter o horário ampliado, podendo abrir de 9h às 23h. No caso dos shoppings, cada estabelecimento definiu períodos específicos para a ampliação. Confira aqui a lista com os horários dos empreendimentos.

Praças de alimentação devem permanecer com encerramento às 22h.

O decreto determina, ainda, que os shoppings tenham ocupação máxima de 50% da sua capacidade, com demarcação das vagas de estacionamentos que não podem ser utilizadas.

Restaurantes e barracas de praia

O horário de funcionamentos dos restaurantes foi reduzido, com encerramento definido para as 22h. A mesma redução vale para barracas de praia.

Esses estabelecimentos têm limite para ocupação de 50% da sua capacidade, permitindo, no máximo, seis pessoas por mesa. Filas de espera na calçada ou o uso desse espaço para consumo no local, com pessoas em pé, também estão proibidos.

Espaços para dança ou atividades semelhantes que possam caracterizar festa devem ficar vedados.

Festas

A realização de festas, privadas ou públicas, está proibida em todo o Estado, incluindo eventos sociais e corporativos.

Apenas comemorações em residências são permitidas, com o máximo de 15 pessoas no local. Porém, nas áreas comuns residenciais, condominiais, de lazer e mistas, também estão proibidos os festejos.

O decreto veda, ainda, festas de Réveillon promovidas por entes públicos.

Hotéis e pousadas

As hospedagens foram incluídas no hall das restrições do documento. Apartamentos ou quartos de hotéis e pousadas podem abrigar, no máximo, três adultos ou dois adultos com três crianças.

Os estabelecimentos estão autorizados a ocupar até 80% de sua capacidade total.

