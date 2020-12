Ceará se aproxima de 336 mil casos de Covid-19 e acumula 9.993 óbitos pela doença

O Ceará contabiliza 335.992 casos confirmados de Covid-19, segundo atualização feita às 17h56 desta quinta-feira (31), na plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Do total de infectados pelo novo coronavírus, 269.343 pessoas estão recuperadas, mas outras 9.993 não resistiram às complicações da doença pandêmica.

Conforme o levantamento, foram notificados 1.059.019 casos no Ceará desde o início da pandemia, em março, e 35.858 considerados suspeitos ainda estão em investigação. A Sesa registra ainda que o número de exames para diagnóstico da Covid-19 chegou a 1.298.757.

Fortaleza continua sendo o município cearense com o maior volume de infectados. São 82.294 pessoas com teste positivo e 4.153 mortes. Na sequência, aparecem Juazeiro do Norte, com 16.869 casos; Sobral (13.222), Maracanaú (8.639), Crato (8.521) e Caucaia (7.349).

Ainda segundo o IntegraSUS, a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 63,09%. Já os leitos de enfermarias têm 36,42% de pacientes internados.

