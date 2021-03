Ceará registra chuvas em todas as regiões em 24h; Santana do Acaraú tem maior precipitação

Todas as regiões do Estado registraram chuvas entre as 7h de sábado (20) e as 7h deste domingo (21). Segundo os dados da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme), coletados às 10h50, foram registradas precipitações em 65 municípios no Ceará.

A Capital acabou ficando com um dos destaques da análise da Funceme, já que apresentou 3 postos entre os 10 com as maiores chuvas no dia. Os postos em Messejana (51.8 mm), no Castelão (47 mm) e no Pici (38 mm) foram apontados com a quarta, quinta e sétima maior chuva neste domingo.

Santana do Acaraú, que registrou 69,8 mm, foi onde a Funceme registrou a maior chuva.

Veja a lista dos postos com maiores chuvas:

Santana do Acaraú - 69.8 mm Massapê - 64.8 mm Senador Sá - 56 mm Fortaleza - 51.8 mm Iguatu - 36 mm Jaguaribe - 35 mm Lavras da Mangabeira - 34.5 mm

A última atualização dos dados foi registrada pela Funceme às 10h50 deste domingo.