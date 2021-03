Ceará registra chuva em, pelo menos, 63 municípios até a manhã desta segunda-feira (29)

No Ceará, pelo menos 63 municípios registraram chuvas entre as 7h do domingo (28) e às 7h desta segunda-feira (29). A Região do Cariri teve a maior quantidade de cidades com precipitações. O balanço pluviométrico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foi atualizado às 9h50.

No Cariri, o município de Jati contabilizou 66,6 mm de chuva, seguido por Barro (61,4 mm) e Lavras da Mangabeira (17,8 mm). Choveu, ao todo, em 14 cidades da região.

Na Ibiapaba, Groaíras anotou 46,9 mm de chuvas. Na sequência, aparecem Pacujá (52 mm), Frecheirinha (46 mm) e Graça, Mucambo e Cariré, empatados com 30 mm, cada.

Russas foi o município da Região Jaguaribana com o volume mais acentuado de precipitações (45,4 mm). Pereiro e Morada Nova tiveram 23 mm e 10 mm, respectivamente.

No Litoral Norte, Granja registrou 81 mm, ao lado de Amontada (66 mm), Meruoca (18 mm) e Alcântaras (14 mm).

Com 66,2 mm, Santa Quitéria foi a cidade do Sertão Central e Inhamuns que mais somou chuvas no intervalo. Canindé teve 31,4 mm.

Já no Litoral do Pecém, apenas Paracuru registrou precipitações. O acumulado foi de 3,2 mm.

Conforme a previsão da Funceme, são esperadas precipitações isoladas ao longo do litoral e eventos nas demais regiões do Ceará.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(79 postos com chuva de 172 informados)

Granja (Posto: Tiaia De Baixo) : 81.0 mm

Groaíras (Posto: Capim 1) : 54.6 mm

Pacujá (Posto: Pacujá) : 52.0 mm

Groaíras (Posto: Groaíras) : 46.9 mm

Frecheirinha (Posto: Frecheirinha) : 46.0 mm

Russas (Posto: Peixe) : 45.4 mm

Amontada (Posto: Santa Cruz) : 38.0 mm

Santa Quitéria (Posto: Lisieux) : 36.2 mm

Jati (Posto: Jati) : 36.0 mm

Jati (Posto: Sitio Macapá) : 30.6 mm

